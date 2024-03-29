Historias virales

Abuelita de 92 años aprende a usar WhatsApp: ¡hasta anotó las instrucciones para no olvidarlas!

A través de TikTok, la usuaria Juana Figueroa compartió el entusiasmo de su abuela por aprender a usar su nuevo celular, incluso la adulta mayor tomó algunas notas en una hoja de papel.

Video Abuelita de 81 años se vuelve una ‘crack’ de los videojuegos para superar la muerte de su esposo

Nunca es tarde para aprender algo nuevo y así lo ha dejado claro una adulta mayor en TikTok, quien a sus más de 90 años está aprendiendo a usar su nuevo celular con la ayuda de su nieta.

Abuela aprende a usar su nuevo celular con la ayuda de su nieta
Abuela aprende a usar su nuevo celular con la ayuda de su nieta
Imagen TikTok @juanafigueroa71

Abuela sorprende en TikTok al aprender a usar WhatsApp

A través de TikTok, la joven Juana Figueroa se hizo viral gracias a un video en el que aparece su abuela, de 92 años, a quien le está enseñando a usar su celular, en particular la aplicación WhatsApp, para poder seguir en contacto con sus seres queridos.

La abuela, con una sonrisa tímida y mirada llena de curiosidad, se embarcó en una nueva aventura, asegurando que le gusta aprender algo nuevo.

“Me fascina aprender, es lo que quiero hacer siempre. Mis neuronas se están moviendo”, expresó.


El video comienza con la abuela sosteniendo el celular, preguntándole a Juana los pasos que tiene que seguir para usar la aplicación.

@juanitafigueroa.ch

Se escribe las instrucciones no puedo masssss #grandmasoftiktok #whatsapp #tipstecnologicos

♬ Little Things - Adrián Berenguer

La señora anota en una hoja de papel los pasos que debe seguir, preguntándole todas sus dudas a su nieta, quien pacientemente le explica todo, en especial la parte de compartir algún archivo.

Posteriormente, llega el momento de la verdad, en el que la abuela de Juana pone a prueba lo que aprendió, pidiéndole a la joven que no le diga nada, ya que así no recordaría cómo hacerlo después.

Al final, la señora logra su cometido y comparte que era feliz utilizando su iPhone, pero al cambiar de marca está aprendiendo cómo se usa, por ello es que ha pedido la ayuda de su familia.

“Aprendo, Pienso, Luego Realizo”, indicó la señora.


Los internautas quedaron fascinados con la actitud de la adulta mayor, así como de la paciencia y cariño de su nieta, quien estuvo con ella durante todo el proceso.

“Qué lindo habla, tu abuela tiene un léxico excelente”, “Qué lindo que le enseñes a tu abuela”, “Qué genial, tiene muy buena predisposición para aprender” y “Pensé que la señora nunca había tenido un celular y resulta que todo era porque tenía un iPhone”, fueron algunos de los textos.

Mabel, la abuela que se hizo viral al aprender a usar su celular, ya había salido en la televisión argentina

Esta no es la primera vez que la abuela de Juana se hace viral. En noviembre de 2023, otro de sus videos llamó la atención de los internautas, y de las televisoras en Buenos Aires, en el que Mabel muestra su entusiasmo por volver a jugar tenis, dando su mejor esfuerzo durante la partida.

@juanitafigueroa.ch

Mi abuela, la más capa del mundo #grandmasoftiktok #grandma #tennis

♬ A Gentle Sunlight - James Quinn


El clip llamó la atención de una productora de Canal 13, quienes le pidieron una entrevista vía Zoom para que contara su experiencia volviendo a las canchas.

Durante la charla, Mabel compartió que muchas personas se impresionan al saber que tiene más de 90 años.

“¿Cómo le hice para llegar hasta acá? La verdad es que ya aprendí a quererme”, expresó.
@juanitafigueroa.ch

Con mi abuelita de 91 años salimos en tvvvv✨✨ #canal13 #noticiero #fyp #grandmasoftiktok #styleinspo

♬ Little Things - Adrián Berenguer


¿Qué te pareció la actitud de Mabel para seguir aprendiendo? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.

