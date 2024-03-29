Dragon Ball': Diferencias entre el doblaje latino y el español (la 'onda vital' hace reír a los fans)

Video Las 5 técnicas más poderosas de 'Dragon Ball' (el Kame Hame Ha no es la más potente)

El doblaje de series animadas, como 'Dragon Ball', ha sido objeto de comparación y debate entre los fans de habla hispana, especialmente entre las versiones América Latina y España.

Estas diferencias lingüísticas han generado tanto risas como críticas por parte de los seguidores de la popular serie, conoce algunas de ellas.

PUBLICIDAD

Opening latino vs opening español

El primer opening de 'Dragon Ball' fue conocido en América Latina como 'La Aventura Mística', mientras que en España fue llamada 'Las Bolas del Dragón'.

La traducción y el canto que le dieron los artistas europeos siempre es objeto de burla, pues los fans latinos consideran que la interpretación es mala y la traducción de la misma, peor.

"Las flipantes aventuras de Gonzalo el mico extraterrestre", "Hay partes donde el cantante grita como pastor de iglesia jaja", "No pude parar de reír al escuchar el opening de 'Dragon Ball', los españoles hablan feo con ganas", " La parte de "en pos de la bola hallar" no rima con nada, eso es tener actitud señores" o "Siempre que tengo un mal y estoy deprimido vengo a ver esto para reirme", son algunas de las opiniones.

Diferencia de chistes en 'Dragon Ball'

Los fans suelen burlarse de las diferencias lingüísticas entre ambas versiones, destacando las traducciones peculiares o los cambios en diálogos icónicos que pueden alterar el significado original de las escenas.

Dichas discrepancias lingüísticas han generado memes y comentarios humorísticos en las redes sociales, donde los seguidores comparten y comparan las distintas interpretaciones de las voces y los diálogos en ambas versiones.

Onda vital vs Kamehameha

El Kamehameha es uno de los ataques más conocidos que hace Goku a lo largo de los capítulos de 'Dragon Ball' y si bien en el doblaje latino se respetó este nombre, en España decidieron bautizarlo como 'Onda vital'.

Al no parecerse en nada este radical cambio ha permanecido en la burla de los fans originario de América Latina por décadas.

Nombres de personajes

Los nombres de algunos personajes también varían entre ambas versiones. Por ejemplo, el maestro de Son Gokú, conocido como "Muten Roshi" en el original japonés, es llamado "Maestro Roshi" en la versión latinoamericana y "Maestro Tortuga" en la española.

Humor y estilo

El tono humorístico y el estilo de actuación varían entre ambas versiones, lo que puede influir en la percepción del público sobre el desarrollo de los personajes y las situaciones cómicas. De hecho, los fans remarcan que 'Dragon Ball' en su versión latina causa más gracia por la manera en que los actores ponen su empeño para representar a los personajes, mientras que en la de España, todo parece "plano".

El cambio de Makankosappo

Un caso similar al del Kamehameha fue el de Makankosappo, una técnica usada por Picoro que después también es ejecutada por Gohan. De hecho el namekusei, la usó para acabar con Raditz, el hermano mayor de Goku, pero al escucharla en su doblaje español de España la llamaban Rayo Maléfico.



¿Tú que piensas sobre estos dos doblajes? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD