'Sand Land: The Series', el nuevo anime del creador de 'Dragon Ball': dónde y cuándo verla

Akira Toriyama es reconocido a nivel mundial por haber creado 'Dragon Ball', y si bien es su obra más importante, el mangaka también es responsable de otras historias con personajes y mundos extraordinarios como 'Dr. Slump', pero quizá la menos conocida es la de 'Sand Land', que ahora tiene su propia serie de anime.

¿Cuál es la trama de 'Sand Land' el manga creado por Akira Toriyama?

Fue en el año 2000 cuando el japonés lanzó dicha narración, la cual contiene 14 capítulos que se albergan en un solo tomo de manga. La trama se desarrolla en un planeta árido donde el agua se ha vuelto un recurso extremadamente escaso, lo que lleva a la humanidad a luchar por su control después de que un rey codicioso hiciera su suministro personal del vital líquido, provocando un aumento del crimen y el caos.

Los protagonistas, el joven sheriff Rao, un humanoide con aspecto de lagarto, y su compañero Beelzebub, un demonio de tamaño pequeño, emprenden un viaje en busca de agua para su pueblo y, a la par, intentan acabar con el acaparamiento creado por el rey.

En su travesía, se enfrentan a diversos obstáculos y desafíos, incluyendo a poderosos enemigos que desean monopolizar el agua y mantener su control sobre la población.

El universo de Akira Toriyama se expande con la serie de anime 'Sand Land: The Series'

Si bien 'Sand Land' ya había sido estrenada en formato de película en 2023 y tuvo su propio videojuego poco después, la sorpresa es que el 20 de marzo se lanzó 'Sand Land: The Series', la serie de anime que cuenta dicha historia con capítulos de aproximadamente 24 minutos cada uno.

El anime está disponible en México dentro de la plataforma Star+ y en otros países como Estados Unidos, se encuentra en el catálogo de Disney+. De acuerdo a IMDb, 'Sand Land: The Series' tiene 13 capítulos, de los cuales 7 ya se han estrenado.

Se desconoce si se crearán más capítulos, ya que la historia en sí no es muy larga, pero por el momento las personas que están al tanto de dicho estreno están quedando encantadas con la trama y muchos se encuentran más que sorprendidos porque no conocían este trabajo del fallecido ilustrador japonés.

"De momento me está encantando 'Sand Land', no sé decirlo bien, pero todo es muy bueno, la historia se desarrolla con naturalidad, los personajes son muy agradables e interesantes", "La animación de 'Sand Land' es una maravilla. Pinta muy bien", "Empecé a ver 'Sand Land' sin esperar nada y ya la amo, eres grande Toriyama", y "Maratonee 'Sand Land', qué joya, tiene el alma de Toriyama impregnada", fueron algunos de las opiniones.



Es importante resaltar que, a pesar de que el mangaka creó la historia original de 'Sand Land', él no estuvo involucrado en la creación del anime, más bien fue responsabilidad de los directores Hiroshi Kojina y Toshihisa Yokoshima.



¿Ya sabías de la existencia de 'Sand Land'? Dinos en los comentarios.

