La ilustración especial de 'Dragon Ball' que pocos han visto: Akira Toriyama la dibujó hace 32 años

Video Las 5 técnicas más poderosas de 'Dragon Ball' (el Kame Hame Ha no es la más potente)

La muerte de Akira Toriyama, en marzo pasado, fue uno de los eventos más significativos de 2024, ya que el mangaka fue el creador de 'Dragon Ball', considerado como el mejor anime del mundo.

Sale a la luz ilustración que hizo Akira Toriyama hace más de 30 años

PUBLICIDAD

Algo que no muchos saben es que 'Dragon Ball' tiene su propio sitio oficial activo desde hace años, donde se comparten todo tipo de noticias relacionadas con la serie. A pesar de la ausencia de su creador, el sitio sigue ofreciendo nuevo contenido diariamente.

El pasado 9 de mayo, conocido como el 'Día de Goku', el sitio web sorprendió a los fans al publicar una ilustración poco conocida de Toriyama. La imagen muestra la escena donde Cell pelea contra el Androide 17 antes de absorberlo y volverse más poderoso.

La información detalló que esta rara imagen a color formó parte de la revista Weekly Shonen Jump de 1992, edición No. 21/22, lo que significa que el mangaka la dibujó hace 32 años, específicamente durante el arco de Cell.

"Aquí está Cell a punto de absorber Android 17 para obtener un poder aún mayor","Y hablando de grandes cosas, estos paneles muestran la batalla unilateral a todo color, lo que realmente aumenta el peso de los brutales ataques de Cell, haciéndolos parecer más realistas", es la descripción de la imagen.

Imagen Dragon Ball oficial site



Aunque hay muchas peleas épicas en 'Dragon Ball', el enfrentamiento entre Cell y el Androide 17 destaca por mantener al espectador al borde de su asiento. En esta batalla, el joven de cabello negro parece increíblemente débil frente al ser verde, que lo somete en cuestión de minutos, algo que los guerreros Z no lograron en ningún momento.

Los fanáticos de la serie han reaccionado con entusiasmo a esta revelación en las redes sociales, expresando su emoción y gratitud por poder disfrutar de una obra de arte creada por Toriyama. Muchos han destacado cómo la ilustración captura la esencia de los personajes y la dinámica entre ellos, convirtiéndola en una verdadera joya para los seguidores de la franquicia.

Akira Toriyama recibió burlas por el aspecto de Cell y los androides

Un dato curioso es que cuando Toriyama diseñó los androides, su antiguo editor se burló de ellos, y lo mismo ocurrió con el diseño de Cell, al que consideraron similar a un insecto. Estas críticas llevaron a Toriyama a darle varios estilos hasta llegar a su fase "perfecta", que alcanza después de absorber a Número 18.

PUBLICIDAD

La revelación de esta ilustración en el sitio web oficial de 'Dragon Ball' ha sido un momento significativo, ya que muestra el legado de Akira Toriyama y recuerda la pasión y el talento que han dado vida a uno de los fenómenos más duraderos y queridos de todos los tiempos.

Imagen Dragon Ball oficial site