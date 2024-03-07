Dragon Ball

Adiós a un grande: muere el creador de 'Dragon Ball', Akira Toriyama

'Dragon Ball' se queda sin su creador: Akira Toriyama falleció a los 68 años de edad.

Por:Ericka Chavez
Video 'Dragon Ball' está basada en historias y personajes reales, pero muy pocos fans lo saben

El creador de ‘Dragon Ball’, Akira Toriyama, falleció el pasado 1 de marzo a los 68 años de edad. Así se dio a conocer a través de las cuentas de redes sociales oficiales del anime.

Muere Akira Toriyama, creador de ‘Dragon Ball’

No fue sino hasta este 7 de marzo que se difundió la noticia de la muerte del artista detrás del popular anime.

El servicio fúnebre se llevó a cabo de manera íntima, con unos pocos de sus familiares. De momento, sus parientes no darán entrevistas.

Las cuentas de ‘Dragon Ball’ pidieron a los fans abstenerse de enviar flores, condolencias, ofrendas, regalos o hacer visitas.

De momento, no se tienen planes para honrar el legado de Akira Toriyama, pero se darán a conocer en cuanto se confirmen.

¿De qué murió el creador de ‘Dragon Ball’, Akira Toriyama?

El comunicado difundido en redes sociales detalla que la causa de muerte del dibujante fue un hematoma subdural agudo. Es decir, un cúmulo de sangre en una parte del cerebro. No se especificó a qué se debió este problema de salud.

Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball' en una foto de 1982.
Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball' en una foto de 1982.
Imagen Getty Images

El legado de Akira Toriyama

Si bien ‘Dragon Ball’ es el trabajo más famoso de Akira Toriyama, no es el único. A lo largo de 45 años de trayectoria, también puso su sello en otros animes, mangas y videojuegos como ‘Dr. Slump’, ‘Chrono Trigger’ o ‘Blue Dragon’.

Su estilo creativo es fácilmente reconocible en la actualidad.

No cabe duda de que la historia de Gokú dejó una huella en los corazones de fans y colabores, quienes usaron sus redes sociales para despedirse de Toriyama.

Mario Castañeda, el actor de doblaje que prestó su voz a Gokú en Latinoamérica fue uno de los primeros en lamentar la pérdida.

Relacionados:
Dragon BallTelevisiónTelevisionJapónAnimation

