Fernando Carrillo sale en defensa de Maluma tras acusaciones que lo tachan de machista

En medio de la controversia apareció un defensor del cantante colombiano, se trata del actor venezolano Fernando Carrillo, quien presumió ser su amigo: “Maluma es mi amigo: 'Juan Luis (manda un beso hacia las cámaras de televisión que estaban frente a él), ¡te quiero!'. Y además es un exponente con muchísimo éxito que está llevando la cultura latina a todos los rincones del mundo. Siempre va a haber gente que no está de acuerdo con lo que vamos a hacer, pero no podemos ser 'monedita de oro' para caerle bien a todos”.



Este pensamiento no fue compartido por algunas usuarias de Twitter e Instagram, donde se pueden leer mensajes como este: “Sin duda alguna #MejorSolaQueConMaluma. Que la misoginia de sus letras y actitudes, nos tiene hartas… No somos cosas/objetos para quitar y poner, exhibir o disfrutar… ¡pero este señor (y otros tantos) no se enteran!”.