No quieren a Maluma en España y recolectan firmas para que no se presente

Tal parece que no en todos lados quieren a Maluma, pues una mujer llamada Carlota Lera comenzó a recolectar firmas para que el colombiano no se presente en las fiestas de Palencia, España. La petición, hecha a través de la plataforma Change.org, argumenta que las letras del cantante son: “Machistas, misóginas y degradantes hacia todos y hacia las mujeres en particular”, por lo cual dicho espectáculo no debería formar parte del programa de las fiestas locales.