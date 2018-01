En honor a Meghan Markle el Zoológico de Londres bautiza a un animal en peligro de extinción

El Zoológico de Londres anunció que en honor a la actriz Meghan Markle, prometida del príncipe Harry de Inglaterra, han bautizado a la bebé okapi nacida el pasado diciembre con el nombre de la actriz estadounidense.

"Un nacimiento siempre es causa de celebración", consignó en un comunicado oficial Gemma Metcalf, cuidadora de la institución y quien no ocultó que bautizar a la bebé okapi como Meghan encierra un propósito. "Su llegada ofrece una gran oportunidad para crear conciencia sobre esta especie en peligro de extinción".



Meghan, la okapi, es un mamífero muy parecido a las jirafas, pero que en su parte posterior presenta características similares a las cebras. Siendo la actriz de 36 años defensora de los animales, no se descarta que próximamente conozca a su tocaya y hasta se involucre en proyectos para proteger a esta especie.

En un video compartido a través de las redes sociales por el Zoológico de Londres, se observa el momento exacto en que el pasado 9 de diciembre Meghan, la okapi, llegó al mundo, convirtiéndose en la primogénita de Oni, quien la gestó durante 14 meses.



⭐️EXCITING NEWS ⭐️ An #endangered #okapi has been born! Zookeepers have named her Meghan, after Meghan Markle, in celebration of the upcoming #royalwedding https://t.co/wnlV2OH2ec pic.twitter.com/7jVyyEyFde