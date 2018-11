Defensa de Tekashi 6ix9ine asegura que es inocente y pospone la audiencia sobre su fianza

En un comunicado el lrepresentante legal afirmó hoy que su cliente es “completamente inocente de todos los cargos” y que el simple hecho de que un “artista que represente la ‘imagen de un gangster’ para promover su música no lo hace un miembro de ese negocio”.

De acuerdo a TMZ, el abogado del artista, quien está detenido en la sección general de una prisión federal en Brooklyn y no fue segregado, como suele suceder en el caso de las celebridades, les habría indicado que a Tekashi le preocupa la seguridad de su familia debido a que, supuestamente, recibió amenazas tras despedir a su manager y otros trabajadores.

Según ese documento, los seis acusados serían parte de la temida pandilla Nine Trey Gangsta, también conocido como ‘Nine Trey’, la cual pertenece a una pandilla mayor llamada ‘The Bloods’. “Estos miembros de Nine Trey, conocidos por blandir sus armas de fuego e impulsar drogas altamente adictivas en las calles de la ciudad de Nueva York, presuntamente mostraron un nivel de violencia sin precedentes este año", dijo Angel M. Meléndez, agente especial a cargo del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional en New York.