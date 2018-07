Rapero Tekashi asegura que fue secuestrado y golpeado brutalmente para robarle 800 mil dólares

El portal de entretenimiento TMZ asegura que hay dos versiones del hecho: Tekashi dice que estaba en una camioneta Chevy Tahoe en una intersección de Brooklyn cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de un auto. Fuentes de TMZ (no especificadas por el portal) aseguran que el rapero le dijo a los policías que se las ingenió para escapar y reportó el incidente a la policía pero luego no quiso cooperar. Las fuentes de TMZ aseguran no tener idea cómo Tekashi resultó herido.