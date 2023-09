9 momentos vergonzosos que seguro has vivido en el transporte público: casi caerte es un clásico

El calor de la ciudad te está sofocando y la única solución que tienes es que te dé el aire fresco en el rostro. Así, te dispones a abrir la ventana del camión. Lo intentas una vez, algunas miradas se posan sobre ti en espera de que alivies a otros pasajeros, pero no se abre. Das un segundo jalón y no se desliza. La presión de este grupo de extraños poco a poco aumenta. Un tercer intento y nada. Por más fuerte o hábil que seas, la ventanilla está atorada y a ti solo te queda pretender que no estás a punto de morir de pena o de calor.