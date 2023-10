Señora pierde su celular en un camión y el chofer encierra a los pasajeros "hasta que aparezca"

El transporte público de la Ciudad de México, sin lugar a dudas, nos ha regalado muchos momentos tanto positiva como negativamente virales por lo insólito de los sucesos que pasan mientras los pasajeros se trasladan del trabajo o escuela a su casa y visceversa, y sea por ellos mismos o por los choferes tan inusuales que operan los vehículos.

Pero en esta ocasión tocó el turno de un chofer de microbús de Monterrey, Nuevo León, pues, al parecer, harto de la delincuencia decidió decir: "Aquí no" e implementar una estrategia como cualquier adulto respetable, pues al desaparecer un celular sus acciones dijeron por si mismas: "si no aparece, nadie se va", lo cual provocó que el incidente se hiciera viral en redes sociales.

¿Qué fue lo que pasó realmente?

Los hechos fueron dados a conocer a través de una grabación de uno de los pasajeros del camión de la ruta 209, quien subió el video y de inmediato comenzó a compartirse en todas las redes sociales, acumulando ya miles de visualizaciones.

El chofer aseguró que como se había 'perdido' un celular, nadie bajaría hasta encontrarlo, procediendo a cerrar las puertas de la unidad sin dejar bajar a nadie, para que el ladrón no se diera a la fuga.

"Momento surreal, banda. Estoy aquí pin**e atorado de a madre y a una ñora se le perdió el celular en el 209. Me siento en la pin**e escuela, ¡no mam**!. Está todo de la chin**da, p*rros", dice la persona que está grabando, mientras otro hombre grita que abra las puertas porque tiene que ir a "jalar", para posteriormente agregar: "Me van a descontar más que el celular", provocando la risa de los demás.



Por supuesto que el resto de los usuarios del transporte reclamó que los tuvieran 'secuestrados' por las acciones de una sola persona.

Aun se desconoce si se resolvió todo y el chofer pudo dar con el ladrón a través de esta infalible técnica o sucumbió ante la presión de los usuarios de la unidad.

¿Cómo reaccionó el Internet al ver el video del chofer que retuvo a sus pasajeros en el camión hasta encontrar el celular perdido?

En redes sociales aplaudieron la valentía y el acto de civismo del chofer.

"Felicidades chofer, más personas como usted", "Gracias por ayudar", "Excelente chofer", "¡Qué padre!", "Muy buena idea", "Como en el colegio jajajaja", escribieron algunos usuarios de TikTok.



Otros internautas contaron experiencias similares en el transporte público.

"Yo perdí mi celular cuando me subí al camión y le dije el chofer que no dejara bajar a nadie y nada más se enojo, que no era su problema", "En un viaje de Guadalajara a CDMX me robaron el celular en la noche, al despertar le dije al chofer, llamaron una patrulla y milagrosamente apareció rapidito", "A mí me robaron así, me di cuenta cuando la mujer de mi lado se bajó. Me lo había sacado, qué rabia", "Una vez hice lo mismo cuando me robaron mi celular en un bus, me paré en la puerta y no dejé bajar a nadie". "A mí me paso algo similar, el chofer le bajó a su música y empezó a llamar a mi cel, obvio ya no sonó, pero sí me ayudó".