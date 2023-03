Chofer se equivoca de ruta en su primer día de trabajo y se viraliza por reacción de pasajeros

Una de las funciones principales de TikTok es divertir a los usuarios, quienes cada día publican nuevas cosas extrañas, pero divertidas que pasan, como una joven colombiana que no pudo creer la situación que vivió en un autobús.

En video, conductor de camión se equivoca de ruta porque era su primer día

El pasado 4 de marzo, Angie Gómez Gámez, una chica que radica en la ciudad de Medellín, Colombia, se hizo viral después de publicar en su perfil @angiegamezg cómo abordó un camión y el chofer terminó por "darles un tour" después de perderse.

La latina reveló que supuestamente era el primer día del chofer, y por ello confundió las calles que debía seguir. Los pasajeros se mostraron confundidos porque no sabían lo que ocurría, pero una vez que supieron la situación, casi todos le encontraron el lado gracioso, así como Angie, quien en lugar de reclamarle al estresado señor, tuvo un ataque de risa.

Además grabó cómo los otros pasajeros trataron de ayudarle a entrar de nuevo en la ruta que le correspondía diciéndole por dónde tenía que irse, es decir, hacía la derecha o izquierda.

Lo impresionante es que nadie se molestó y se mantuvieron en calma para llegar a su destino, aunque fuera tarde.



El clip de la joven explotó con más de 1.3 millones de vistas y extrañamente, en los comentarios personas de su país expresaron que ver cómo los choferes se pierden es algo bastante regular, lo cual causó diversión, asi como el caso de los estudiantes que tuvieron que empujar el autobús escolar donde viajaban.

"Me paso una vez, el dijo 'yo soy nuevo, no conozco la ruta', y nosotros lo guiamos", "A ellos siempre les enseñan una sola vez la ruta, por eso siempre se pierden", "Jaja un día me pasó y disfruté llegar a tarde a mi casa", " Eso me paso, pero yo estaba con el chofer solo y tampoco sabía por donde ir" o "Eso pasa. Me tocó ayudar a uno una vez porque no se sabía la ruta", es la manera en que se expresaron.



Otros quedaron impactados con la respuesta de los usuarios del transporte público y los felicitaron por tener empatía, además de ayudar al chofer.

"Lo bonito de todo esto es la empatía y buena vibra que hubo de la gente ayudándolo", "Excelente por la gente que se portó tan bien", "Más gente como ustedes", "Qué lindos y empáticos todos", "Gracias a ustedes por la paciencia y la buena vibra" y "Qué bonito gesto, todos siempre necesitamos ese empujoncito cuando iniciamos en algo nuevo", fueron otros puntos de vista.



A pesar de que los internautas preguntaron cuánto había durado el extravió del conductor o en qué ruta había pasado esto exactamente, Angie no comentó nada al respecto.



¿Ya habías visto este TikTok en redes sociales? Dinos en los comentarios.

