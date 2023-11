¿La 'Monja de la feria' cambió de trabajo? Conductor del metro se disfraza y 'aterra' a pasajeros

'La monja de la feria' se volvió uno de los personajes más curiosos de TikTok en México por bailar arriba de un juego mecánico sin perder el equilibrio y su popularidad resultó ser tanta que en Halloween hasta un perrito terminó disfrazado de ella para un concurso.

En video, conductor metro utiliza disfraz de 'La monja de la feria' y se viraliza en TikTok: así reaccionaron pasajeros

No obstante, no fue el único captado por las cámaras, pues el pasado 31 de octubre un joven grabó cómo un hombre también decidió verse como ella a la hora de trabajar.

El usuario de TikTok @duraznosuwu_, reveló el pasado 31 de octubre que al momento de utilizar una de las líneas del metro de la Ciudad de México notó a lo lejos que uno de sus conductores lucía extraño, y es que en lugar de usar ropa "normal" como de costumbre, decidió disfrazarse de 'La monja de la feria'.

La escena que está acompañada de la canción característica del personaje tiene una duración de apenas 12 segundos, pero fue suficiente para que obtuviera 2 millones de vistas en tan solo 24 horas.



En la sección de comentarios, las personas no tardaron en hacer chistes al respecto de cómo 'La monja de la feria' consiguió otro trabajo para "ganarse la vida".

"Los pasajeros: Me lleva la madre JAJAJA", "Con la crisis económica hasta 'La monja' tiene que chambear", "Hasta que el metro es incluyente con espectros jajajaja. Felicidades mi Monja", "La feria ya no dejó suficientes ganancias", "Ya cambió de profesión porque no le alcanza", "Chambea más que yo esa monja", "¿Está fuerte la crisis en todos lados verdad?Hasta en el inframundo" y "Dirección: al inframundo".



Un puñado más aseguró que lograron ver a 'La monja de la feria' mientras utilizaban el metro, tomarse fotografías con ella y hasta afirmaron que bailaba al llegar a las estaciones.

No pasó mucho tiempo para que otros clips de este personaje se compartieran en redes y uno muestra más de cerca al conductor, quien siempre salía de la cabina para saludar a los curiosos y también revisar que todos los pasajeros abordaran al convoy.

@lalistanews 🎶🚇 De Durango salieron dos monjas a las dos o tres de la mañana: Un conductor del Metro sorprendió a los pasajeros cuando apareció disfrazado del famoso personaje de La Monja mientras conducía una unidad. 📹: @aliciaggrima, @duraznosuwu_ #Metro #LaMonja #disfraz #halloween ♬ sonido original - La-Lista



Otros más no dudaron en felicitar la buena actitud de conductor, pues logró llevarle felicidad a los usuarios del metro en sus trayectos y provocó cientos de risas en redes sociales.

"Amo la actitud de este señor, denle un aumento", "Viva la alegría y el ingenio mexicano", "Esa es la actitud, que no todo sea estrés en el transporte", "Gracias por quitarnos el estrés Monjita", "¡Que padrísimo! Les hizo el día a los que van estresados o preocupados, gracias señor conductor que se disfrazó", "Mis felicitaciones, se rifó ch*ngón con ese disfraz, lástima que no me lo encontré para tomarme una foto", o "Gracias a ese conductor por regalarnos unos minutos de felicidad", fueron algunos puntos de vista.



A pesar de la viralidad de este caso, aún se desconoce el nombre de la persona que decidió vestirse como 'La monja de la feria', pero se espera que Internet haga lo suyo y de con su paradero.



