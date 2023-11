Influencer finge asaltar una combi, pero regala iPhones a los pasajeros: causa furor en TikTok

Un par de días antes de Halloween, el influencer Alexis Omman se hizo viral en TikTok con un video que ha superado ya los 12.9 millones de reproducciones por una idea que parece tomada del 'mundo al revés'.

Sabemos que México es un país con altos índices de criminalidad, donde las noticias amarillistas están además a la orden del día y a todos les llaman la atención titulares llenos de violencia, sin extrañarles ya que los asaltos en lugares como la Ciudad o el estado de México están a la orden del día, sin embargo, desde su cuenta @alexisomman, este creador de contenido busca hacer un cambio en los hechos.

¿Cuál fue el TikTok que se hizo viral donde un influencer finge asaltar una combi pero regala iphones?

Los usuarios del transporte público mexicano, sobre todo aquellos que viven en las ciudades, están acostumbrados a que a menudo los asaltantes se suban a sus unidades y busquen despojarlos de sus pertenencias, sin embargo, Alexis quiso hacer las cosas al revés en esta ocasión y en vez de hacer que los pasajeros de una combi pasaran un mal rato, buscó darles una alegría y una gran sorpresa.

Junto con un par de cómplices, fingió un asalto, pero en lugar de pedir el dinero y celulares de los viajantes, les regaló iPhones.

Alexis estaba ya en el transporte cuando sus cómplices se subieron a la unidad diciendo: "Ya chin**ron a su madre", lo que generó que dos de sus 'víctimas' gritaran, varios cambiaran sus rostros por el susto y todos en el lugar sufrieran pánico.

Después, el mismo que los había subido 'amenazante' les pidió que guardaran la calma.

"Con calma, con calma, no pasa nada, tranquilos, por favor, eh. Quiero las cosas", dijo, mientras un chico se apresuró a darle su celular. "A ver, a ver, ¿este teléfono qué, güey?", preguntó el supuesto asaltante. "Pues es el que traigo", respondió el pasajero. "Pin**e celular, güey, no ma**s, esta ma**da, güey", dijo el otro supuesto 'ladrón'. "Ira, güey, chin**te ese, no ma**s", le pidió el primer supuesto asaltante al entregarle un celular nuevo al joven que pensaba que iba a ser 'robado': "¡Pues ábrelo, carnal! Se te está diciendo, haz caso, por favor".



Acto seguido, los 'asaltantes' les entregaron celulares nuevos a todos los demás pasajeros, preguntándoles si les habían gustado y diciéndoles que los prendieran.

"¿Quieres dinero amiga? Toma", le dijo el segundo 'ladrón' a otra de las pasajeras, dándole algunos billetes. "Toma, para que te chin**es una comida. ¿Quieres más?".



La pasajera se rió y muchos tenían aún cara de asombro, pues no sabían lo que estaba sucediendo en realidad.

A otro chico, le tocó un reloj inteligente, pues no tenía ninguno cuando le preguntaron cómo era que sabía que hora era.

"A eso es a lo que venimos, a ayudarlos, ¿va? Muchas gracias, que la pasen bien, buenas tardes, eh", se despidieron.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al video donde un influencer con dos cómplices finge asaltar una combi, pero regala iPhones?

Por supuesto, las reacciones en TikTok no se hicieron esperar y aunque algunos reaccionaron con humor, otros aseguraron que necesitaban más ayuda los damnificados por el huracán Otis en Acapulco. También entre las críticas, algunos mencionaron que no a todos les tocó un celular, ni siquiera al chofer, pero el influencer aclaró que no calculó bien los regalos y no llevaba para todos desgraciadamente, además, que el conductor iba coludido con ellos.

"El verdadero: 'Sustos que dan gusto'", "Pov: en la siguiente parada si se suben a asaltar", "Se quedaron con las ganas los demás", "El conductor: A mí no me dieron", "El chófer le dió el pitazo a los asaltantes verdaderos y 2 calles adelante se los quitaron", "Chale banda, eso no me hicieron a mí", "¿Dónde los encuentro? No tengo cel", "Bien paniqueados", comentaron algunos

¿Quién es Alexis Omman?

Alexis Omman es un influencer mexicano que ha ganado millones de seguidores a través de su cuenta de TikTok (más de 14.3), por su actitud generosa hacia las personas, siendo conocido como el tiktoker que 'cumple los sueños', pues sorprende a menudo a las personas con regalos, viajes y apoyos económicos que necesitan.

Su carisma, estilo único y altruismo le han valido un lugar entre los creadores de contenido más exitosos, pues además lleva sus videos por lo positivo y no sólo el morbo para inspirar a más.