¿Qué es el Proyecto Blue Beam y por qué lo relacionan con un video de Bad Bunny? Te explicamos

Bad Bunny recientemente inició su carrera actoral en Hollywood, gracias a la cinta 'Bullet Train'; sin embrago, el cantante se encuentra en el ojo del huracán, esta vez, debido a que ha sido señalado por algunos usuarios por "fomentar el adoctrinamiento para el nuevo orden mundial" con sus videos, tema relacionado con la teoría conspirativa que se ha vuelto viral: el Proyecto Blue Beam.

¿Qué es el Proyecto Blue Beam?

También conocido como el Proyecto Rayo Azul, es una teoría de conspiración planteada en 1994 por el investigador canadiense Serge Monast.

Él aseguraba que, en el futuro, se crearía un caos entre la población mundial para establecer un "nuevo orden mundial" con ayuda de hologramas proyectados en el cielo a escala planetaria. Y algunos de los involucrados en hacer esto serían el Gobierno de los Estados Unidos, la NASA y la ONU.

Según la teoría de conspiración, estas imágenes reflejarían ángeles, dioses y divinidades diferentes, dependiendo de las creencias religiosas en cada parte del planeta, para así falsificar la llegada de un nuevo Mesías y lograr la unificación religiosa a nivel mundial.

De acuerdo al portal 'Times of India', la falsa deidad podría manifestarse como una invasión extraterrestre, y si bien no hay pruebas de ello, a muchos creyentes les resulta extraño que Monast, quien panteó dicha teoría, falleció dos años después de exponer sus ideas en un libro titulado 'Project Blue Beam (NASA)'.

La teoría de conspiración del Rayo Azul volvió a ser el centro de atención en redes sociales durante los últimos años, especialmente por la pandemia de covid-19, ya que según el autor, el Anticristo recurre a epidemias para controlar a los humanos.

¿Por qué en redes relacionan a Bad Bunny con el proyecto Blue Beam?

Tras la difusión de la teoría conspirativa en redes sociales, específicamente TikTok, varios usuarios aseguraron que Bad Bunny estaría haciendo alusión a la idea principal del proyecto Blue Beam.

La prueba de esto sería su video musical estrenado este 2022, 'Titi Me Preguntó', donde al final se puede apreciar la imagen de un ser celestial en el cielo, que resulta ser Gabriela Berlingeri, la mujer con la que se le relacionó amorosamente en varias ocasiones.



De hecho, Bad Bunny no ha sido el único cantante señalado por tomar el proyecto Rayo Azul como referencia en sus videos musicales, pues también están otros famosos como Travis Scott, Shakira y Farruko, solo por mencionar algunos.

Si bien, algunos internautas están de acuerdo en que dichos cantantes sí incluyeron elementos que pueden estar ligados al Blue Beam, otra parte expresó que no tiene nada que ver. ¿Tú que crees?.

"El video solo se refiere a que Bad Bunny ya dejará de ser soltero y se casará con Gabriela que es representada como un ángel, no más", "Como que no me cuadra, siento que es exageración" o "No lo sé, siento que lo relación con algo que ni acaso", son algunas de las opiniones en redes sociales.