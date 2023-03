¿Qué es el 'BORG'? La nueva y peligrosa tendencia de consumo de alcohol en TikTok

El año pasado en TikTok se dieron a conocer retos que atentaban contra la salud, como el One Chip Challange o el Mouth Tapping, los cuales dejaron a más de una persona en el hospital.

¿Qué es el 'Borg' y por qué es tendencia en TikTok entre los jóvenes?

Algo similar está ocurriendo con la nueva tendencia de este 2023 llamada 'BORG', la cual significa "Blackout Rage Gallon" y se trata de una bebida alcohólica que supuestamente provoca pérdida de conciencia al beberla y deja libre de resaca al día siguiente.

El 'BORG' llamó la atención por su manera de preparación, la cual consiste en mezclar dentro de un recipiente de un galón agua, alcohol, edulcorantes y soluciones de electrolitos, lo cuales supuestamente evitan la famosa "cruda".

TikTok se ha inundado con clips de personas creando su propios 'BORG' y poniéndoles nombres curiosos como "Justin Borgber", "Certified Lover Borg", 'Merry Borgmas" o "Lighting Mcborg", lo cual también forma parte de la tendencia.

Tan popular es esta bebida en Estados Unidos que la comunidad universitaria, encargada de su éxito, incluso hace fiestas donde solo se permite beber estas mezclas que también fueron llamadas "aguas locas" en redes.



Las opiniones al respecto son diversas. En su mayoría, la comunidad joven expresó que pondría a prueba la bebida y la realizaría para su próxima fiesta.

"Si no me va a dar resaca me interesa", "¿Mortal? Yo creo que sí, pero lo intentaré", "Esto es mucho mejor que sacar líquidos desconocidos de la bañera con una taza", "Necesito una fiesta de Borgs ya", "Lo propondré para mi escuela", "Yo quiero intentarlo", "Me sacrifico por los demás y lo haré", "Qué genialidad, además ya no comparto mi trago", es la manera en que se expresaron.



Un gran grupo se pronunció en contra del 'BORG' y preocupado por el alto riesgo que representa consumir todo el galón en cuestión de horas.

"Literalmente le están echando una botella entera de vodka a eso, no gracias", "Una manera más para perjudicar la salud, muy mal", "Cuiden a sus hijos, no puedo creer que esto sea lo de hoy, es muy peligroso", "No miden el alcohol que ponen allí eso es demasiado grave" y "Ver estos videos me consterna porque enseña algo muy peligroso".

La bebida alcohólica es peligrosa por diversas razones

Si bien han descrito al 'BORG' como una "manera segura de beber" existen dos riesgos importantes que se han remarcado en TikTok con énfasis.

El primero, es que al ser una bebida personalizada las cantidades de alcohol que son imperceptibles por la mezcla de líquidos, pueden llegar a ser excesivas y provocar una intoxicación.

El otro, es que el 'BORG' tiene una alta probabilidad de causar un 'black out', es decir que experimente una pérdida de memoria significativa, lo cual pone en riesgo su seguridad.

De hecho, el pasado 6 de marzo de acuerdo con el New York Post, decenas de estudiantes de la Universidad de Massachusetts Amherst fueron hospitalizados después de consumir en exceso este trago y se tuvieron que llamar a 28 ambulancias para transportarlos.



