¿Qué es el 'Mouth Taping'? La nueva y peligrosa tendencia "para no roncar" que invade TikTok

En 2022 se hizo viral el reto de One Chip Challange , el cual dejó a miles de personas sufriendo por su intenso picor. Ahora a poco de que termine el año, otro trending se encuentra en auge el cual es llamado 'Mouth Taping'.

¿Qué es el 'Mouth Taping y por qué es tendencia en TikTok?

Éste consiste en tapar con cinta adhesiva la boca antes de dormir. Aquellos que lo han probado y lo han integrado como un hábito diario, han expresado que esto les ha traído diversos beneficios a su salud, pues ya no respiran por la boca cuando concilian el sueño.

Supuestamente, el 'Mouth Taping' ayuda a que las personas a disminuir parcial o totalmente los ronquidos, mejorar la función pulmonar, la calidad del sueño o tener una posible reducción a las alergias, solo por mencionar algunas.

Las reacciones a dicha tendencia en videos virales fueron variadas. Diversos usuarios quedaron sorprendidos con su capacidad de ayudar a respirar mejor y otros, prometieron ponerlo en práctica.

"No tenía idea suena genial, lo intentaré pronto", "A mí me funciona muy bien, lo hago cada vez que puedo", "Era el mejor secreto guardado de muchos, sí hay resultados a largo plazo", "Yo tengo casi un mes usándolo y la calidad de mi sueño mejoro" y "100 por ciento funciona", es cómo se expresaron en redes.



No obstante, algunos más confesaron que esto les parece algo tanto peligroso como extremo, y creen que todo se trata de una "mala broma".

"No entiendo cómo creen en esto, hay personas con problemas respiratorios que no deberían hacerlo", "Qué broma tan tonta, esto puede causar graves problemas", "No esparzan información incompleta, no es para todos, puede resultar peligroso", "La mayor tontería que jamás vi", fueron comentarios en contra.



La extensión de esta práctica ha levantado muchas preguntas, como por ejemplo, si ayuda en general al cuerpo humano, si es seguro de practicar y qué opinan los expertos al respecto, lo cual podrás saber a continuación.

El 'Mouth Taping' puede ser peligroso por una razón en especial

Existe un cierto peligro al realizar el 'Mouth Taping', porque en TikTok muchas personas han usado el término Buteyko Breathing para referirse a esta práctica, pero resulta que son dos cosas diferentes.

De acuerdo al portal Medical News Today, la respiración Buteyko, es un método de respiración que puede utilizarse para mejorar la salud, aumentar la energía y la concentración, reducir los niveles de estrés y ansiedad y mejorar la calidad del sueño.

Para practicarla, se requiere que la persona exhale lentamente y mantenga la respiración mientras utiliza los dedos índice y pulgar para tapar la nariz con diversos ritmos, pero no hace hincapié en se debe tapar la boca con cinta antes de dormir.

Médicos Expertos invitan a no hacer el 'Mouth Taping'

La directora de la clínica OSF HealthCare, Kaninika Verma, expresó el pasado 24 de octubre de este año durante una entrevista, que realizar el 'Mouth Taping' puede crear trastornos de sueño, obstruir la respiración e interrumpir el sueño.

"Se supone que se debe inspirar y espirar por la nariz, pero el taponamiento de la boca no es seguro en absoluto".