Fans en TikTok afirman que Shakira plagió a Chespirito para crear baile de 'Te felicito'

Shakira ha estado en el ojo del huracán este 2022 después de anunciar su rompimiento con el futbolista español Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos. Y la colombiana ha estado enfocándose desde entonces en su nueva música, la cual ha atrapado a millones de personas.

Su tema 'Te Felicito', el cual fue señalado como una indirecta para su ex por los fans, se colocó como uno de los favoritos entre el público y no solo por su música, sino también por el peculiar baile que muestra en el video junto al reguetonero Rauw Alejandro.

Internet asegura que Shakira plagió el baile de El Chavo del Ocho para el video 'Te Felicito'

Y es que la serie de movimientos robotizados que forman parte de la coregorafía, hicieron que todos quisieran replicarlo de manera inmediata, pero las personas más observadoras comenzaron a preguntarse si Shakira había creado su baile desde cero, pues curiosamente algunos de sus movimientos se parecían a los que hacía 'El Chavo del 8' dentro de su serie televisiva.

Esto fue demostrado luego de que los internautas compartieron diversos clips donde el actor, Roberto Gómez Bolaños, aparece teniendo 'la garrotera' (que era un estado de rigidez en el que entraba el personaje cuando se asustaba), de una manera que recuerda bastante a la forma de bailar de la cantante.

Rápidamente se viralizaron tiktoks como el que te mostramos a continuación, donde ponen lado a lado a la intérprete de 'Pies descalzos' y al niño más querido de la vecindad bailando al ritmo de su canción.



Las semejanzas, además de causar risas entre los usuarios de la red social, también levantaron sospechas sobre si Shakira plagió a este personaje de la televisión mexicana o no.

Así se divideron los usuarios de TikTok ante el video de Shakira y El Chavo del 8

"Shakira va de plagio en plagio y tampoco se salva de esta vez", "Yo sabía que había visto esto en algún lado", "El verdadero coreógrafo fue 'El Chavo'", "Sabía que no era el único que vio al Chavo en ese baile" y "Sí le copió, poquito pero sí", fueron algunos comentarios de los tiktokers.

Otros tantos dijeron no creer que haya una similitud entre 'la garrotera' de 'El Chavo del 8' y la coreografía del video musical, pues más bien asumen que fue una divertida coincidencia.

"No se parecen nada, véanlo bien", "Los bailes de Shakira y 'El Chavo' no tienen nada que ver" , "Son dos cosas muy distintas", "Dejen de acusarla de plagio, no lo hizo, ni se mueven igual" o "Como si Shakira conociera a 'El Chavo', obvio no".



De igual forma hubo quienes dejaron de lado el supuesto plagio y enfocaron sus comentarios en divertidas bromas con respecto a la similitud de los movimientos entre los artistas.



La polémica incluso comenzó un rumor, a forma de burla, sobre que Shakira podría ser demandada por la esposa de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, tras utilizar los movimientos de 'El Chavo del 8' sin permiso alguno, pero ni la actriz ni la cantante han mencionado nada al respecto.

Hasta ahora, Shakira no ha dado muchos detalles sobre cómo creó su baile para 'Te Felicito', así que solo será cuestión de tiempo para ver si entrara en un proceso legal por las similitudes de movimientos al momento de bailar con la 'garrotera' de 'Chespirito'. ¿Tú qué opinas al respecto? Cuéntanos en los comentarios.