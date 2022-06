¿Shakira avisó de su ruptura? Fans creen que sus canciones son un mapa de su relación con Piqué

Este 2022 muchas parejas de famosos han decidido terminar sus relaciones y entre ellas está Shakira y Gerard Piqué.

Todo inició cuando se extendió el rumor que el deportista le había sido infiel y, por eso, ya no vivían juntos.

El 4 de junio, ambos compartieron un comunicado en el que explicaron que sí se habían separado, pero no ahondaron en la razón detrás de esto; sólo pidieron respeto y privacidad, pues sus hijos son la mayor prioridad.

La noticia comenzó a generar especulaciones en redes sociales y algunos fans comenzaron a notar señales en las canciones que antes habían pasado por alto.

'Me enamoré'

Como el título lo dice, aquí la composición habla de cómo una mujer se enamora de un hombre con ciertas características físicas.

Y, aunque en un principio parecía que la letra no estaba basada en su vida, dos líneas en especial la delataron, según los fans.

"La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí, tenía poco que perder y la cosa sigue así... Mira que boca más redondita, me gusta esa barbita. Contigo tendría 10 hijos, empecemos con un par".



Y es que los internautas aseguran se trata de el futbolista, ya que él tiene barba y comparten la crianza de sus hijos en común, Sasha y Milan.

Algunos otros comentarios:

'La Bicicleta' nombra a Piqué directamente

Cualquier persona que haya escuchado 'La Bicicleta', que también se estrenó hace 5 años, puede notar que Shakira no escondió su cariño por el español, y hasta en uno de sus versos dice su nombre.

"Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona".



Muchos internautas se preguntaron qué pasará con esta canción en adelante, creen que es poco probable que Shakira siga mencionando el nombre de su ex.

"¿Qué cantará Shakira, a partir de ahora, cuando cante 'La Bicicleta' y llegue la parte de Piqué?", "Una de las cosas más tristes de la separación entre Shakira y Piqué es que La 'Bicicleta' con Carlos Vives se torna obsoleta. Piqué, ya no mereces ir al Tayrona, regrésate a Barcelona", o "¿Se imaginan que Shakira vuelva a cantar 'La 'Bicicleta' en vivo? yo no".

Shakira cambió la letra de 'Inevitable' para su ex

La cantante colombiana transmitía todos sus sentimientos mediantes sus canciones y, en 1998 creó 'Inevitable', una composición que se centra en el sufrimiento tras una relación amorosa que no volverá a ser la misma.

Si bien su significado es triste y fue lanzada mucho antes de que se conocieran, en diversos conciertos Shakira decidió modificar las primeras líneas de:

"Si es cuestión de confesar no sé preparar café y no entiendo de fútbol a Si es cuetión de confesar gracias al número 3, ahora entiendo de fútbol."



Resulta que el número 3 es el que lleva Piqué como jugador del Barcelona en sus playeras y, al ser su fan número uno, decidió honrarlo de una manera especial.

'La, La, La'

Para la Copa Mundial de Brasil 2014, la mujer de 45 años hizo esta canción, la cual se escuchaba en los estadios y todos los eventos referentes a la justa deportiva.

De igual manera, Shakira usó como inspiración a Piqué para esta melodía, y en letra que acentuó lo mucho que le gustaban sus ojos color azul.

De hecho, el futbolista aparece algunos segundos en el video, lo cual es una prueba fiel de que la composición giraba en torno a él.

"Tanto te busqué hasta que llegaste, con esa boca que Dios te ha da'o, ni obliga' podría dejarte. Las ganas de ti me devoran, los segundos de todas las horas, tus dos luceros es to' lo que quiero, sin tus ojos azules, me muero".

¿'Te felicito' destapa la infidelidad de Piqué?

La separación de Shakira y Piqué hizo que los fans escucharan la última canción de la colombiana que hizo en colaboración con Raw Alejandro.

Muchos aseguran que la letra es una indirecta para Piqué y su supuesta infidelidad, debido a que contiene los siguientes versos.

"Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas".



Y pese a que la respuesta sólo la sabe Shakira, muchos especularon que sí hay señales de que podría estar dedicada para él.



Algunos comentarios en Internet.

"¿Ya vieron la señal que hace Shakira en el video? es la misma que le dedicaba Piqué cuando él metía un gol", "La letra encaja demasiado perfecto con el chisme de su infidelidad, no puede ser coincidencia", "¿Quién iba a pensar que Shakira en su nueva canción 'Te Felicito' en realidad nos estaba diciendo lo que le estaba sucediendo? o "‘Te Felicito’ de Shakira es un tremendo ejemplo de resiliencia. Un dolor amoroso convertido en un hit millonario" son las posturas más populares.