¿Cómo demuestra su amor un hombre autista que no habla? Emotivo video enamoró a TikTok

Personas con diversas condiciones de salud se han animado a compartir sus historias en TikTok ; sin embargo, los que se volvieron celebridades son Gustavo y Daniel, dos hermanos que revelan cómo es vivir con una persona adulta con autismo.

Gustavo, el tiktoker que muestra su vida junto a su hermano autista

Gustavo, es un joven mexicano que comenzó a hacerse viral después de que en la plataforma de videos cortos, comenzara a explicar cómo era su día a día junto a su hermano mayor, quien es autista.

En su cuenta @gustavotocame, publica clips sobre anécdotas y explica a detalle la condición de Daniel. Además, responde todas las preguntas de sus seguidores sobre este tema y cómo lo vive tanto él, como su familia.

Gracias a su contenido ha acumulado más de 7 millones de seguidores en TikTok, donde relata los retos que ha vivido junto a su hermano, cómo logra tranquilizarlo y también su manera de identificar su estado de ánimo, pues Daniel no habla.

Ambos vivían juntos en casa de sus padres, pero desde hace un par de meses, se mudaron a un departamento, donde Gustavo continúa compartiendo sus conocimientos sobre el autismo y grabando junto a su hermano Daniel.

Una pregunta que le hacían mucho en las redes sociales es cómo Daniel le demostraba cariño, ya que ha dejado en claro en los clips que él no puede hablar debido a su condición.

Daniel le demostró cariño a su hermano sin hablar y el video se viraliza en TikTok

Para despejar las dudas, Gustavo captó en video un momento muy especial. De acuerdo al tiktoker, Daniel no necesita palabras para expresar su cariño, pues usa su cuerpo y movimientos.

En el clip comienzan a jugar a hacerse cosquillas, lo cual dibuja una sonrisa en ambos, pero el momento donde se demuestran el lazo especial que tienen es cuando mantienen contacto visual y, después, Daniel se acerca para que su hermano le de besos en la frente.

"Dice 'Te quiero' a su forma. El autismo no lo deja hablar verbalmente. Mucho tiempo tardas en aprender su 'idioma'", fue el texto que acompañó el material.



La interacción entre ambos se hizo viral al igual que el video de los niños que celebraron el cumpleaños de su compañero autista y obtuvo más de 20 millones de vistas, además de diversos comentarios positivos donde elogiaron su hermandad.

"La mirada de tu hermano, dijo mucho, no hacen falta las palabras para ver a través de su ojos el inmenso amor", "Eres el mejor hermano, que no te quepa duda. Lo que haces por él se te va a compensar", "El amor más puro del mundo se transmitió con una sola mirada, me encanta", o "Esto me hizo llorar, ambos demuestran su cariño de una forma única", fue cómo se expresaron en el video.



En otro video viral publicado el pasado 8 de noviembre, Daniel también le demostró cariño a su hermano menor al acercarse a él, verlo de manera detenida y tocar con uno de sus dedos su cabellera.

Sus demostraciones de afecto conmovieron a Internet

Los usuarios de la red social hicieron hincapié que les encantan ver estos encuentros y mostraron admiración por Gustavo, ya que cuida a su hermano.

"Ta admiro, calidad de hombre, ojalá todos tuvieran un hermano como tú", "Creo que Daniel sabe que eres más pequeño que él, también te esta muy agradecido por los momentos que le haces pasar", "Eres el ángel de tu hermano. Te mereces todo lo mejor del mundo", y "El amor de tu hermano es el más sincero del planeta", fueron otros comentararios.



