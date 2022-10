Niños celebran cumpleaños de compañero autista en silencio y el video enamoró a Internet

Ale Gutiérrez Marenco es mamá de un nene autista de 4 años llamado Rix, a quien viralizó en Instagram después de compartir una serie de videoclips sobre cómo le festejaba su cumpleaños de una forma inclusiva.

Aunque pareciera ser una fiesta infantil normal, la mamá pidió a sus invitados, la mayoría de ellos niños, que susurraran ‘Las mañanitas’ a la hora de partir el pastel para que Rix pudiera disfrutarlas sin que el ruido lo alterara, pues trastorno del espectro autista se presenta en diversos tipos y grados (como en el caso de Michelle Arellano, la niña genio con Ásperger).

Niños e invitados susurran ‘Las mañanitas’ a cumpleañero con autismo

A través de un videoclip, la mamá de Rix compartió el momento en que amigos del nene murmuraron la letra de ‘Las mañanitas’ durante la partida de pastel. Esto porque como parte de su afección, el cumpleañero presenta hipersensibilidad sensorial, por lo que ruidos fuertes lo abruman.

Entonces, para experimentar con plenitud su fiesta, la mamá pidió a 30 niños e invitados adultos que cantaran en un tono de voz bajito. A continuación la grabación que se hizo viral:

Ante la reacción positiva en los comentarios, Ale Gutiérrez Marenco decidió explicar en una nueva publicación lo que ella entiende por inclusión hacia niños con trastorno del espectro autista, ya que lo percibe como una forma en la que el mundo y las personas se adapten a las necesidades del menor y no viceversa:

“La inclusión no es que ellos se adapten a nuestro mundo, sino nosotros adaptarnos a sus necesidades. No es meterlo a un salón de clases especial; es incluirlo en un salón como todos los niños, con algunas adecuaciones curriculares. No es no invitarlo a jugar fútbol, porque no va a jugar tan bien; es invitarlo a jugar fútbol con todos, poniendo atención a su juego. No es no cantarle las mañanitas porque se abruma; es cantarle las mañanitas quedito para que pueda disfrutarlo. No es eliminar sus estereotipias para que se vea 'normal'; es respetar las necesidades de cada niño y dejarlo ser. Los niños autistas merecen una infancia llena de experiencias, igual que cualquier otro niño, y permitirles vivirlas es de lo que se trata la verdadera inclusión”, escribió Ale Gutiérrez Marenco en una publicación de Instagram el 21 de septiembre de 2022.



Y es que la mujer ha usado sus redes sociales para fomentar la inclusión de niños con autismo en espacios públicos, para que el concepto no sea tomado como un favor, sino como un derecho para las personas en el espectro autista y, por lo tanto, como una obligación y responsabilidad de la sociedad.