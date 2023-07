Usuarios de TikTok crean divertidos pasteles con el rostro de Wendy Guevara: "Felicidades panzona"

Para muchos es innegable que Wendy Guevara es la mejor celebridad dentro del reality show ' La Casa de los Famosos', pues su humor hace que todos los días las personas se rían con sus ocurrencias.

TikTok Trend: Internautas expertos en repostería crean pasteles temáticos de Wendy Guevara

De hecho, la "wendimanía" se ha vuelto tan popular que hace poco un fan de la influencer creó una muñeca Barbie inspirada en ella , pero ahora también su rostro está siendo plasmado en pasteles.

En días pasados comenzó la tendencia en TikTok de mostrar diseños de tartas de cumpleaños que crean los internautas, quienes en su mayoría se dedican a la repostería de manera profesional.

Por ejemplo, el usuario @nicotronick plasmó a Wendy Guevara en una versión animada sobre un pastel, específicamente replicando aquella cara de disgusto que hizo en un video en vivo y ahora se volvió un meme agregando la frase "felicidades panzona".

Como era de esperarse terminó por encantar a todos los seguidores de Wendy y dicho diseño ha sido visto hasta el momento por más de 250 mil personas.

@funcakefactory una cuenta que se dedica a la venta de pasteles personalizados también entró a la nueva tendencia mostrando una imagen de Wendy dentro de 'La Casa de los Famosos' acompañada de la frase: "Cumpleañera vieeeja y ni moderrimo" la cual resultó ser de lo más original.

Además, dentro del clip sonaba de fondo la compilación de frases que ha dicho Wendy acompañadas de la palabra "viejo", lo cual le dio ese toque divertido.

Usuarios desean comprar los pasteles de Wendy Guevara para celebrar su cumpleaños

Los internautas están tan encantados con el nuevo trending que incluso afirmaron que su próximo pastel de cumpleaños será uno con el rostro de la famosa más querida del momento.

"Jajajaja me encantan, los quiero todos para mi cumpleaños", "Necesito un pastel vieeejo", "Exijo uno de estos pasteles", "Aquí estoy viendo mi próximo pastel de cumpleaños", "El pastel perfecto sí existe", "Yo quiero uno para mi cumpleaños. ¿dónde y cuánto?", "Me encantó la frase de felicidades panzona jaja, me muero", "Realmente una obra de arte" o "Qué bonitos están todos", son algunos de los comentarios.



Otro ejemplo es el de la usuaria @patoaraujo4, quien creó un pastel donde agregó una imágen de una vela que mostraba en su etiqueta una versión de Wendy como si se tratara de una figura religiosa.

Pero lo más llamativo es la frase con la que acompañó su tarta: "No soportas ¿verdad panzona? 31 y ¡la que soporte!".



Cada día más personas expertas en la repostería se animan a mostrar sus propias versiones de estos pasteles que tienen en común mucho ingenio para plasmar su amor por Wendy Guevara.

¿Cuál de todos es tu favorito? Dinos en los comentarios.

