Joven de 37 años llora al ser rechazada en cita de Tinder por “verse mayor”: Abre debate sobre edadismo

En esta era digital cada vez es más común que las parejas se conozcan por medio de aplicaciones de citas y por supuesto la más popular para los millennials a la hora de querer encontrar pareja es Tinder, sin embargo no siempre las citas han salido como los usuarios habrían soñado.

Desde citas que salen mal, hasta toparse con estafadores y 'catfish', hay miles e historias en Internet al respecto, sin embargo, hace tan sólo unos días se viralizó el clip corto de una joven de 37 años que buscó el amor en la aplicación y terminó tan decepcionada que decidió renunciar a este medio para encontrar pareja.

¿Por qué se hizo viral el video de la mujer de 37 años cuya cita de Tinder le dijo que se veía "mayor"?

En el video de TikTok de tan sólo 6 segundos, puede verse a una mujer que al parecer estuvo llorando, pues tiene el rostro hinchado y rojo, y con el texto sobre la imagen explica que acudió a una cita de Tinder y le dijeron que "parecía mayor", por lo que le daba ahora miedo seguir teniendo citas.

"Los 37 son el fin para mí. No hay vida después de los 37 para mí", escribió.

La chica se grabó a sí misma, pero se desconoce el nombre, ya que fue retomado por la cuenta @orlatopst, donde se viralizó, llegando a los 6.8 millones de reproducciones, dividiendo opiniones y abriendo todo un debate sobre edadismo.

"Si buscas alguien más chico que tú es probable que te vuelva a pasar", "Mayor para los de 20 y una niña para los de 60. Todo es relativo", "Dale color, todos envejecemos, es inevitable y es peor intentar aparentar algo que no eres", "No deberías dejar que las palabras de un desconocido te afecten tanto. Ese poder no debes dárselo a nadie", "Vive como una persona de 37 y serás feliz", "Yo tengo 37 años y no busco... Tú tampoco busques, llegará el indicado para toda tu vida", "Vas a la cita con las personas equivocadas, eres tan hermosa", "¿Qué esperabas encontrar en tondet? ¿Alguien que te valore? ¡Por favor! Eres hermosa y no necesitas esas páginas de citas".

Algunos otros usuarios de TikTok se identificaron completamente con su video.

"Así me siento, yo igual tengo 37 y me siento acabada", "Yo con 29 ya lo dejé de lado, de por si no soy atractivo, mejor ya me resigné a estar solo, pero pues así son las cosas", "Tengo 38 y soy feo... jajaja si no te resulta a ti que eres hermosa, ¿qué puedo esperar yo?", "Eso no es nada, yo tengo 47 y estoy soltero", "Bueno, me dijeron a mí lo mismo"



Y unos más intentaron animarla e incitarla a no perder la esperanza.

"Estás en lo mejor de la vida, sé feliz, carpe diem", "Yo he conocido al amor de mi vida a los 35", "¿Me jodes? Sos hermosa y joven, ¿qué más quieres? El amor llega no se lo busca", "Tengo 61 y me siento de 30 , pero me veo de 61, me importa sentir no más", "No estabas en los ojos correctos", "Tú no necesitas Tinder, necesitas enamorarte de ti y de veras que pronto llegará alguien que te ame como una reina, eso eres tú", "Eres joven, bonita, ya te darás cuenta", "Eso no importa, lo importante eres tú. Yo acabo de tener un tumor en la cabeza, me operaron y estoy vivo, eso es lo importante. Disfruta de la vida, es muy bonita", "No pierdas la esperanza de encontrar a tu príncipe azul".

La chica luce atractiva por lo que es difícil pensar que alguien podría rechazarla al parecer 'mayor', sin embargo, al revisar otros videos en el mismo perfil de TikTok, podemos darnos cuenta de que esto es algo que sucede a menudo.

Algunos expertos aseguran que hay muchas mujeres que se quiebran ante la presión social por no tener pareja, más que porque realmente quieran una en sus vidas, pero lo preocupante es ver este tipo de videos cada vez más en las redes sociales.

Incluso algunas han comenzado a buscar el amor a través de TikTok, asegurando que les ha funcionado.

¿Qué edades tienen los usuarios de Tinder?

El tipo de videos antes mencionados dejan claro que podría no funcionar Tinder para encontrar pareja en prsonas mayores de 30 y quizás eso tenga sus bases en las edades de la gente que actualmente usa la aplicación.

"El 85% de los usuarios de Tinder tienen entre 18 y 34 años de edad, y más del 50% tienen entre 18 y 24 años", según datos proporcionados vía correo electrónico por Tinder al portal Hipertextual en 2017.