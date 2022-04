Un latino llegó al juicio de Johnny Depp y se robó la atención: "nunca había visto algo así"

La separación de Johnny Depp y Amber Heard ha acaparado los titulares por sus mediáticos juicios; incluso los nombres de los testigos ganaron cierta importancia por la información que aportaron en el caso.

Justo como lo hizo Alejandro Romero, portero de la propiedad en la que Depp y Heard vivían en Eastern Columbia, West Hollywood.

Alejandro Romero, el testigo más inusual en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

La demanda por difamación que el actor Johnny Depp interpuso contra su ex esposa Amber Heard inició sus juicios el 11 de abril de 2022, así que recientemente el portero del edificio en el que la pareja vivía fue invitado a testificar.

Resulta que Alejandro Romero trabaja en la recepción del edificio de Eastern Columbia, en el centro de Los Ángeles, lugar en el que Depp poseía cinco penthouses y vivió junto a su ex esposa durante tres años.

La presencia de Romero en el juicio fue requerida para aclarar un incidente de 2016, el 21 de mayo para ser exactos, cuando la policía respondió una llamada del 911 informando un episodio de violencia doméstica en la residencia de Depp y Heard.



Claro que el portero no recordaba mucho de la temporada en que la ex pareja vivía en el edificio, por lo que sus respuestas denotan cierta ironía y desinterés por el tema según varios internautas.

Y es que incluso el hombre testificó vía videollamada en el interior de su vehículo mientras vapeaba y conducía:

“Siempre hago contacto visual con los residentes, pero no les hago ojitos ni me les quedo viendo por una hora. No estoy buscando nada, pero si veo algo seguramente lo recordaré, y no recuerdo haber visto nada extraño como un golpe”, comentó Alejandro Romero en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard.



Al final, Depp junto con el jurado rió con varios comentarios que Romero hizo; admitió que "ya quería que eso terminara", "ni siquiera leyó los docuementos", o, "todos tenemos problemas".

Adicionalmente, no pudo ocultar su impaciencia por el incidente que atendió con Amber; al parecer, ella estaba asustada porque alguien quería entrar a su unidad, pero terminó siendo un perro.

A su vez la abogada de Heard la definió como "la declaración más extraña" que jamás había visto y el juez Penney Azcarate confesó que "nunca había visto algo así antes".

Alejandro Romero, el portero de Johnny Depp, se ganó el cariño de Internet por su peculiar declaración

Muchos internautas que vieron el video de la declaración de Alejandro Romero rápidamente se encariñaron con él por el carisma que tuvo durante el juicio y lo dejaron claro con estos divertidos comentarios en Twitter:



De hecho, el portero de Johnny Depp se hizo tan famoso en Internet que su nombre ocupó los primeros lugares de las tendencias en Twitter:



Más de una persona ha comentado que sus declaraciones durante el juicio les hicieron reír muchísimo:



Y otros ya hasta editaron su imagen con una corona, por haberse robado su corazón con sus palabras:



Los comentarios en inglés no pudieron faltar, pues Alejandro Romero realmente impactó a los internautas:

"Este tipo en el juicio de Johnny Depp, Alejandro Romero, puede parecer divertido pero en realidad es un excelente testigo. Sólo indica lo que se necesita y vapeando LOL: le preguntan '¿Viste algún moretón?' y responde 'No'. Mientras tanto, otros se irán por la tangente, lo cual es comprensible, pero la corte es rara".

"Alejandro Romero necesita un trabajo en el mundo del entretenimiento. Lo han estado arrastrando durante años en sus problemas y está harto, pero sigue siendo agradable".

"¿Por qué no están todos viendo el juicio de Johnny Depp y Amber Heard? Es una maldita comedia y Alejandro Romero es lo mejor.

"Alejandro Romero no tiene nada que ver en este asunto [el juicio de Johnny Depp y Amber Heard]. Pero LOL, ese tipo es una leyenda. Maldita sea, con qué frecuencia tiene que decir que no vio ningún moretón o hinchazón en su rostro. No vio ninguno porque no había ninguno. Punto".