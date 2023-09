¿Quién es el papá de Peso Pluma? Polémicas teorías señalan a un ex presidente y un cantante fallecido

Gracias a TikTok las teorías conspirativas comenzaron a ganar relevancia y de hecho, algunas de las más populares son aquellas que tienen que ver con los famosos.

Últimamente las que más llamaron más la atención fueron aquellas que hablan sobre la familia de Peso Pluma, el cantante más exitoso del momento.

¿Quién es el papá Peso Pluma? Teorías de TikTok señalan a dos famosos e Internet reaccionó

Poco se sabe sobre la vida privada de Hassan Emilio Kabande Laija, pues desde el inicio ha preferido no hablar de algunos temas en público, por ejemplo, quién es su papá.

Esta duda comenzó a rondar en Internet y los usuarios hicieron sus propias teorías al respecto y la que cobró fuerza de manera inmediata fue aquella donde se planteó que Peso Pluma era el hijo del fallecido cantante Valentín Elizalde.

Todo comenzó debido a que los usuarios señalaron el parecido que tenían ambos músicos tanto en su físico, voz y gran talento para crear canciones populares.

"Se parecen bastante aunque muchos digan ahí 'nadie como Valentín', el parecido es físico y mucho", "Sé que solo es una teoría pero me gusta la idea", "Se parece en todo", "Nunca hubiera pensado en que pudieran tener relación familiar, wow", "Lo sabía, sí, sí", "OMG aunque las matemáticas no cuadran me gustaría pensar que es cierto" o "Vaya, vaya, esto es interesante", resultaron ser algunos comentarios.



Si bien, otros expresaron que 'El Gallo de Oro' y 'Doble P' no tienen nada en común, el planteamiento más extraño es aquel que compartió el usuario @maurysaxmagico, quien aseguró que el intérprete de 'Ella Baila Sola' es hijo del ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari y la actriz Adela Noriega.

"Ha visto muy poco a sus padres biológicos ya que cuando era muy niño fue dado en adopción por una familia en Guadalajara", es lo que comentó en su clip.



De hecho comenzó a circular en las redes una fotografía de los famosos con un niño pequeño, a quien señalan como Peso Pluma y asegurando que la carrera musical del joven ha sido fructífera gracias a que Salinas la financía.

Si bien la información del TikTok es falsa debido a que Adela Noriega jamás ha tenido hijos, muchos usuarios comenzaron a compartirlo como si fuera verídico, lo cual lo volvió tendencia de manera inmediata.

Lo más impactante es que algunos internautas afirmaron que el cantante habría reaccionado en su supuesta cuenta de X, @_PesoPluma, ante esta polémica con el siguiente mensaje: "No crean todo lo que ven en internet por favor".

En Internet circulan fotos de los verdaderos papás de Peso Pluma

A pesar de que se desconocen los nombres de los padres de Peso Pluma la influencer Nelssie Carrillo expuso presuntas fotos de su mamá quien proviene de Sinaloa y su padre, el cual nació en Zapopan, Jalisco.



