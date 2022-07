¿'Vete ya' de Valentín Elizalde en inglés? Tiktoker la cantó y suena mejor de lo que pensamos

Valentín Elizalde fue asesinado a tiros, en noviembre de 2006. En aquel entonces, ‘El gallo de oro’ solo tenía 27 años de edad y una carrera en ascenso.

A pesar de su prematuro fallecimiento, su legado musical sigue presente entre sus fans. Esto incluye al usuario de TikTok llamado Natas Pantalones Parabólicos, quien decidió traducir a otro idioma una de las canciones más populares del cantante.

TikToker cantó ‘Vete ya’ de Valentín Elizalde en inglés

Conocido popularmente como ‘Natas’, el internauta mexicano se ha hecho famoso en TikTok por modificar canciones populares para darles un estilo diferente, ya sea adecuando las letras al inglés o cambiando el género musical.

En uno de sus videos entonó ‘Vete ya' de forma acústica y en inglés, pero lo mejor fue que lo hizo respetando la melodía original del sencillo.



El cover ya cuenta con más de siete millones de visualizaciones, sobrepasa el millón de ‘me gusta’ y tiene miles de comentarios positivos. Algunos usuarios incluso creen que la canción podría ser obra de otros reconocidos artistas:

“La verdad suena a algo que hubieran escrito The Beatles”, “Pues la verdad suena muy top y eso que no me gustan las rancheras”, “Necesitamos que traduzcas la canción completa, suena increíble”, “No está nada mal, podría pasar como una canción de Ed Sheeran”, “Suena perrona en inglés” o “Voy a sonar malinchista, pero en inglés se oye mejor. Como para encabezar un top mundial”.

Natas Pantalones Parabólicos es famoso en TikTok por su habilidad musical

Además del cover de ‘Vete ya’, el tiktoker se ha hecho famoso por traducir otros éxitos del regional mexicano al inglés, como la canción ‘Que maldición’ (2020) de Banda MS junto al rapero Snoop Dogg:



No obstante, el tiktoker se ha dado cuenta de que no todas las canciones suenan bien en una lengua extranjera; esto le pasó con ‘No tengo dinero’ (1971) de Juan Gabriel. Escúchala tú mismo:



‘Natas’ también ha llevado los éxitos de reggaeton a otro estilo completamente diferente, como cuando entonó ‘Papi chulo… te traigo el Mmmm’ (2003) como cantante de ópera: