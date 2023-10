¿Los aliens son ángeles? Las teorías conspirativas más ridículas sobre los extraterrestres

Todos creemos saber cómo se ve un marciano, aunque no tenemos prueba alguna de su aspecto. Pero, ¿y si no son nada como los imaginamos? Quizás son más parecidos a unos robots o criaturas de 6 tentáculos cuya inteligencia es tan superior que, si intentaran contactarnos, no podríamos reconocerlos o entender sus intenciones.