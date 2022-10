¿Quiénes son los Anunnaki y por qué la supuesta raza extraterrestre es tendencia en TikTok?

En TikTok se encuentran teorías conspirativas variadas sobre los extraterrestres, como aquella que señala a Nikola Tesla como un ser espacial, o la que asegura que diversos famosos son reptilianos, una especie que se hizo famosa años atrás.

¿Quienes son los Anunnaki y por qué son el centro de atención en TikTok?

De acuerdo a Internet, existen razas diferentes de aliens y una de las más misteriosas es la de los Anunnaki, la cual ganó peso en la red social de videos gracias a una idea que podría cambiar la manera de pensar sobre la humanidad.

Antes de explicar el planteamiento, es importante conocer un poco más sobre los Annunaki. La palabra nace desde la antigüedad, específicamente en la cultura de Mesopotamia y era utilizada para referirse a sus dioses principales.

Dichos seres fueron representados en dibujos realizados en piedra. Algunos fueron rescatados y mostrados en museos; sin embargo, los Anunnaki ganaron relevancia debido a que se rumoró en redes que ellos tienen una conexión con la vida extraterrestre.

De acuerdo a varios planteamientos descritos, los Anunnaki no eran dioses, más bien se trataba de una raza alienígena que llegó a la Tierra para conseguir oro, un material que necesitaban para construir un escudo que podría proteger su planeta.

Teoría de TikTok señala a los Anunnaki como creadores de la raza humana

Además de esto, el tiktoker Reno Cantu compartió una teoría en la que, supuestamente, los Anunnaki serían también responsables de crear a la raza humana al combinar su ADN y el del homo sapiens.

El propósito, sería producir a los seres humanos como una herramienta de trabajo para su beneficio, pero fracasaron debido a la alta capacidad de razonamiento que obtuvo esta nueva especie.

"Todo podría ser parte de una abducción y una inseminación artificial, ya que la única manera de ayudar al ser humano sin intervenir demasiado, sin afectar su libre albedrio y su historia, sería crear uno nuevo para que trascendiera por sí solo y fuera despertando", fue parte de la explicación que dio Cantu.



Añadió que para crear este nuevo régimen, buscaron un fiel representante y así fue como nació Jesús, quien transmitiría toda su idelogía al crear la historia de la biblia para mantener un órden en la humanidad.

"Si tomamos en cuenta que en mundo espiritual Dios es una energía sin cuerpo ni rostro, más bien es una fuente de información central podríamos procesar que toda la jerarquía de ángeles que describe la biblia se trata de razas alienígenas muchísimo más elevadas que nosotros y que la historia que nos mostraron para nuestro nivel de conciencia como raza, fue la mejor manera para controlarnos", fue la manera en que cerró su idea.



La teoría abarcada por el tiktoker logró volverse viral con más de 200 mil vistas y en los comentarios hubo una clara división de ideas, ya que hubieron personas que estuvieron de acuerdo con él.

"Yo también he pensado que Jesús no es de este mundo y todo tuvo que ver con los aliens", "Me hace más sentido que la perspectiva católica sobre la existencia", "Yo estoy a punto de creer estas cosas ya que nadie sabe de donde salio Dios y que supuestamente se creó solo", o "Siento que es lo mas razonable que he escuchado" fueron algunos puntos de vista.



Pero también aquellas que estaban en contra y creían que el planteamiento estaba más ligado a la imaginación. ¿Tú que piensas al respecto? Dinos en los comentarios.