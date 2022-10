¿'Las perdidas' son las Kardashian mexicanas? Teoría revela el increíble parecido entre ellas

Existen videos virales en redes sociales que lograron causar un gran impacto y que aún permanecen en la memoria de los internautas por su originalidad.

Uno de los más recordados es el de 'Las perdidas' quienes se volvieron famosas por compartir un clip donde expresan que se encontraban extraviadas en una zona desconocida. A raíz de eso, en 2017 comenzaron a subir videos y poco a poco ganaron una fuerte cantidad de seguidores que estaban atentos de sus aventuras y anécdotas.

¿Quiénes son 'Las perdidas' y cómo ha evolucionado su fama?

Quienes integran principalmente este grupo es Wendy Guevara, Kimberly Irene y Paolita Suárez. Hoy en día son grandes celebridades que gracias a sus clips, logran hacer reír a sus espectadores e incluso, las tres chicas trans, se transformaron en memes por sus peculiares gestos y frases.

En su país natal, México, 'Las perdidas' son influencers de renombre y esto hizo que un tiktoker creara una teoría donde expone por qué ellas son las Kardashian mexicanas.

El usuario @popitupx, el creador de esta idea que suena imposible, puntualiza cómo 'Las perdidas' y las Kardashian tienen más en común de lo que parece.

Teoría de TikTok explica las similitudes que tienen 'Las perdidas' y las Kardashian

El pasado 12 de octubre el joven compartió su teoría y comenzó explicando que Wendy y Kim, son similares por diversos factores. El primero, es que las dos se hicieron famosas gracias a un video que se difundió en Internet y comenzaron un reality con transmisiones en vivo.

"Hemos visto crecer a Wendy y comprarse su camioneta, justo como Kim se compró un Bentley en las primeras temporadas de su reality. También la evolución de su estilo hasta hacerse rubia y siendo la abeja reina del clan, va sumando personajes que la hacen más fuerte'.



Otro punto importante que resalta, es que Wendy logró mantener su fama después de su video viral, tal como lo hizo la ex esposa de Kanye West, y no sucumbió al olvido como otras estrellas de la red.

El creador de la teoría continuó explicando quiénes serían las equivalentes a las otras dos hermanas Kardashian, es decir Khloé y Kourtney. Así llegó a la conclusión de que Kimberly Irene y Paolita Suárez, son sus versiones mexicanas.

"Después tenemos a Kimberly la más preciosa, quien a pesar de ser una de las más queridas y favoritas del público recibió ataques por su físico en sus inicios y después entro a su era 'reputation' y se puso bien 'pegrilosa' [referencia a la forma de hablar de la influencer] ¿Les suena parecido?" fue lo que comentó al comparar fotos de Kimberly y Khloé.



Aclaró que Kourtney y Paolita también se parecen por tener el cabello negro y tener un estilo 'dark', el cual adoptó la mayor de las Kardashians después de casarse con Travis Barker.



Para dar más pruebas a su teoría, el tiktoker mencionó que antes las Kardashians asistían a discotecas como parte de su trabajo, lo cual también hacen actualmente 'Las perdidas' en antros LGBTQ por todo México.

Internet reaccionó a teoría que relaciona a 'Las perdidas' con el clan Kardashian

En menos de 24 horas el video de TikTok titulado "Las PERDIDAS son las KARDASHIAN de México", fue visto por más de 490 mil personas.

En los comentarios los usuarios estuvieron de acuerdo con el planteamiento y quedaron sorprendidos por las similitudes que encajan perfectamente.

"Todo tiene sentido ahora, yo creo que sí son", "Empecé viéndolo como 'ajá' y termine como 'OMG, sí son'", "Amé el análisis tan detallado, todo cuadra", "Multiverso verdaderamente", "No te miento , te creí todo" y "No entiendo cómo no lo noté antes, sí se parecen mucho".



La teoría se hizo tan viral en redes que Wendy Guevara, compartió el video en su Instagram y etiquetó a sus otras amigas que pertenecen al grupo de 'Las perdidas' y que también tienen a su personaje equivalente del clan Kardashian.