Show de Usher en el medio tiempo del Super Bowl desata lluvia de memes: ¿el más aburrido de la historia?

Video Usher pasó de pedir dinero en la calle a brillar en el Super Bowl: su difícil camino al éxito

Usher es uno de los artistas pop más reconocidos gracias a su extensa carrera que cumplió recientemente 30 años y lo celebró en grande al participar en el Medio Tiempo del Super Bowl de 2024.

Al hacer su presentación el pasado 11 de febrero, parece que no fue del agrado de los internautas, ya que muchos aseguraron que todo fue "aburrido", pues no hizo algo "extraordinario" a comparación de otros artistas como Rihanna, Lady Gaga, Katy Perry o Los Rolling Stones, quienes se lucieron como nunca dejando a todos con la boca abierta.

Si bien el cantante es un bailarín experto, gran compositor y cuenta con una voz excepcional, esto fue ignorado por los televidentes, quienes no encontraron nada interesante en el show a pesar de llevar invitados de talla internacional y hacer coreografías llamativas, lo cual desencadenó una ola inmensa de memes.

Los mejores memes que dejó de la presentación de Usher en el Medio Tiempo del Super Bowl 2024

Como era de esperarse algunos de los más populares fueron aquellos sacados de la serie 'Los Simpsons', pues representaron cómo estaban las personas al estar frente a la tv.

Imagen @SoySimpsonito / Twitter

"¿Ese fue el show de 1/2 tiempo?", "Caramba ya no se esfuerzan en nada", "El Super Bowl de anoche fue éxito sin precedente, la única excepción fue la deprimente y necrosada música de ese infeliz personaje bla bla bla bla USHER", "Sin duda el #HalftimeShow más aburrido", "Esas canciones de Usher del medio tiempo son como del 91 o antes", "No esperaba nada interesante y aún así me aburrió", "Tanto dinero para tan poca cosa" o "Mejor no hubieran hecho nada", fueron algunos.



Una de las opiniones más controversiales fue aquella donde se mencionó que sería mejor si los Medios Tiempos del Super Bowl fueran hechos siempre por mujeres artistas, ya que ellas saben cómo organizar algo entretenido y épico.

Imagen @nomardeadrede / Twitter



Algo que también fue mencionado es que Usher cantó en su mayoría canciones poco conocidas y solo un par de éxitos como 'OMG' o 'Yeah', lo cual hizo que su presentación resultara poco placentera; no obstante, la generación millenial difirió con esta opinión y expresó que de hecho, escogió el playlist perfecto porque estuvo lleno de nostalgia.

"Usher no fue malo. Es de los pocos hombres que han sabido cómo hacer un show No te gustó porque solo conoces 2 canciones- Entre los hombres ha sido de los mejores, pero si lo comparan con alguna diva del pop ahí la discrepancia", "Usher dejó todo en el escenario, cantó en vivo, bailó perfecto. Que no les guste su música o él, ya es otra cosa. Además, todas (o casi todas) las canciones que cantó fueron hits cañones en su momento" y "Que no sepan las canciones de Usher y no tengan idea quienes eran los invitados , no lo hace un mal show", resultaron ser otras opiniones.

Imagen @DrKing_s2 / Twitter



Una broma que también salió a relucir fue aquella donde las personas esperaban para el Medio Tiempo ver a las pastillas Usher bailando en la pista de baile, las cuales llevan el mismo nombre que el famoso.

Imagen @MemesCSociales / Twitter



Por supuesto ver a Usher con el torso descubierto hizo que muchas personas quedaran flechadas, pero a la par les hizo recordar el memorable baile de Terry Crews en la popular cinta '¿Y dónde están las rubias?'.



El baile en patines de Usher fue comparado con el que hizo el personaje Hall dentro de 'Malcolm el de enmedio' y aseguraron que el artista lo hizo bien, no superó al de la serie.

Gracias Usher por tremenda referencia, Bryan Cranston también merecía lugar en el SuperBowl pic.twitter.com/hASp7PTXwk — mora👻 (@defencelesstqm) February 12, 2024

Otros recordaron la escena de 'Los Simpsons' donde Homero usa patines para ir al trabajo y pierde el equilibrio constantemente al no saber usarlos de forma correcta.

Imagen @SoySimpsonito / Twitter

Por último, la ausencia de Justin Bieber en el escenario para cantar 'Somebody to love' decepcionó a Internet y apuntaron que la expresión de Taylo Swift "enojada" fue la mejor para reflejar cómo se sentían.

Imagen @inoesasi / Twitter

"Quedamos como tontas esperando a Justin", "Enojada con la vida porque Justin no estuvo con Usher para cantar", "Dejo de ver el Super Bowl ahora porque Justin no salió con Usher", "Justin estuvo en el Super Bowl y nada le costaba darle al mundo lo que quería, verlo con Usher bailando", "Quedé con la ganas de ver a Justin con Usher, QUEDÉ PICADISIMA", o "Usher no quería que Justin lo opacara y change my mind por eso no lo subió jaja muy listo él".

Imagen @inoesasi / Twitter



¿Cuál de todos fue tu favorito? Dinos en los comentarios.

