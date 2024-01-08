México lanza su primera misión a la Luna: todo lo que tienes que saber sobre el proyecto Colmena

Video Una profecía de Nostradamus tiene preocupada a la NASA: esto es lo que predijo para el 2023

Con Misión Colmena, lanzada este 8 de enero, México busca llegar a la Luna por primera vez. No solo eso: el proyecto, liderado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también es completamente innovador en la tecnología espacial. Pero, ¿de qué trata y cómo funciona? Te explicamos a detalle.

Con Misión Colmena, México busca llegar a la Luna

El 8 de enero de 2024 fue histórico para México, pues, a la 1:17 horas de la madrugada, lanzó su primera misión espacial con destino a la Luna: Colmena.

Se trata de cinco microrobots de 12 centímetros de diámetro, con un peso menor de 60 gramos cada uno, ,y un módulo de despliegue y telecomunicaciones llamado TTDM que viajaron a bordo de la nave Peregrin, propiedad de la empresa Astrobotic que despegó desde Cabo Cañaveral.

La Misión Colmena tardará entre cuatro y seis semanas en llegar a nuestro satélite natural, donde tiene la instrucción de estudiar diferentes parámetros del ambiente y del suelo.

Este es el resultado de un proyecto que inició en 2016 y que contó con el esfuerzo de aproximadamente 250 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otras universidades estatales, indicó Gustavo Medina Tanco, responsable del proyecto e investigador del Instituto de Ciencias Nucleareas de la UNAM.

Así serán los días de Misión de Colmena en la Luna

Como ya se mencionó, los robots tardarán unas semanas en alunizar. Sin embargo, ese será apenas el inicio de la misión.

De acuerdo con ‘Wired’, la nave Peregrinen llegará a una región no explorada de la Luna, tras lo cual, tendrá que esperar un par de horas lunares (entre dos y tres días terrestres) para desplegar a los artefactos de Colmena. Esto, para dar tiempo a que se asiente el regolito (roca, polvo y minerales que se agitará con la llegada de la nave).

Después de ese momento, una catapulta los lanzará sobre la superficie lunar, a través de una solicitud enviada desde la Tierra.



Una vez que los robots se encuentren en el suelo lunar, se activarán (cuentan con paneles solares como fuente de energía) y comenzarán una secuencia de calibración, tras lo cual se buscarán mutuamente y agruparán (de ahí el nombre Colmena). Se estima que esta fase dure aproximadamente 3 horas.

Cuando se hayan encontrado, se dedicarán a medir parámetros de polvo lunar con carga electrostática.



Sin embargo, 14 días después de la llegada de Colmena a la Luna, los robots se apagarán y perderán comunicación con la Tierra, tomando en cuenta la posibilidad de que ‘mueran’. Esto, debido a que darán paso a la noche lunar, un momento en el que las temperaturas descienden drásticamente y hay campos eléctricos fuertes.

Si bien es probable que, pasado este tiempo (también de 14 días terrestres), los dispositivos se reactiven, los científicos de la UNAM a cargo de Colmena consideran que es muy baja esa posibilidad.

El proyecto tiene dos objetivos principales: estudiar los problemas a los que se enfrentan los microrobots en el ambiente espacial (variaciones abruptas de temperaturas, alta radiación, vibración y choques del cohete en el que viajan, entre otros) y analizar la capa más cercana a la superficie lunar y otros parámetros del satélite.

La Misión Colmena es única en la exploración espacial

Más allá de ser la primera misión espacial de México, Colmena es histórica por otro aspecto: es la primera vez que robots tan pequeños operarán en el espacio, según Gustavo Medina Tanco.

El encargado de la misión también señaló que es el primer paso para impulsar más tecnologías con “micro robots que puedan trabajar en grandes enjambres, colaborativamente” para “realizar operaciones sobre la superficie de la Luna o de un asteroide”.

“Este tipo de tecnología no la tiene nadie en el mundo y la idea es que México cuente con ella y le dé fortaleza para cooperar con empresas que el día de mañana vayan a la Luna a hacer minería, o con asociaciones de agencias espaciales que hagan ciencia en la superficie lunar”, añadió.



