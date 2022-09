La verdad tras las supuestas sandalias Balenciaga de botella que causaron indignación en redes

Los aretes de cordones de tenis de Balenciaga fueron de los últimos artículos que enfurecieron a Internet por su precio desde su lanzamiento el pasado mes de agosto.

Aunque el público parece estar acostumbrado a los diseños extravagantes de la marca, esta vez hubo furor en redes debido a un calzado que dejó perplejos a los internautas.

Así son las supuestas nuevas sandalias de Balenciaga en forma de botellas aplastadas

Las conocidas ‘bottle slippers’ parecían ser la más reciente creación de Balenciaga: Un par de sandalias grises con forma de botellas aplastadas con tapa de color azul.

Quien modeló este calzado fue el cantante Justin Bierber y las fotografías pronto se volvieron virales desde finales del mes de agosto.

Y es que, de acuerdo a las imágenes esparcidas en redes sociales, el extravagante calzado tendría un costo de más de 800 dólares en la plataforma de la marca de lujo, es decir casi 18 mil pesos mexicanos.

Los usuarios de Internet comenzaron a mostrar su indignación, puesto que aseguraban que la inspiración en este modelo se centraba en personas que viven en zonas de extrema pobreza y que hacían su propio calzado con este material.

"Ya me dio asco, burlándose de la situación económica de pobreza extrema de quienes viven en África, la foto que se viralizó para hacer conciencia la utiliza de forma de burla", "Últimamente las personas creen que la 'poor aesthetic' es algo 'cool', pero realmente es muy ofensivo, la romantización o ridiculización de la pobreza es algo que se está viendo cada vez más y Balenciaga no es la excepción. Esa moda es una burla", o "Balenciaga es un experimento social para medir la estupidez humana. No tengo pruebas pero tampoco dudas", fueron algunas de las críticas en Twitter dirigidas a la marca.

¿Las sandalias deBalenciga son reales y se pueden comprar?

Si bien, las imágenes que circulan en Internet hicieron creer que el modelo era real y estaba a la venta, la realidad era otra, pues las 'bottle slippers' no existen.

Quien lo confirmó fue Max Arnautov, un artista y diseñador ruso que fue la mente detrás de las sandalias. Mediante su cuenta de Instagram @neondazer, explicó que el metamodernismo fue la base para crear las sandalias, ya que es algo a lo que recurre Balenciaga con frecuencia.

En su discurso, reveló que las anteriores creaciones de la marca de alta costura encajaban perfecto con su idea, la cual no se materializó de manera masiva, simplemente fue un diseño que reflejaba el consumo excesivo.

La meta-ironía y el metamodernismo son los mejores amigos de la moda moderna, chicos. Supongo que este concepto es meta-irónico hacia Balenciaga, que se convirtió en marca meta-irónica en sí misma gracias a Demna. Cuando se me ocurrió esta idea, pensé: '¡Qué divertido! Pero... No me sorprendería que Balenciaga hiciera algo así de verdad. Lanzaron pendientes hechos de cordones, zapatillas de deporte de París destruidas, un trench cagado por pájaros... ¡Así que estas zapatillas de botella encajan perfectamente! Porque todo gira en torno al consumo excesivo y sus frutos'", fue el mensaje que compartió.



Ademásl diseñador anexó la captura de pantalla de un tuit de Kanye West, el cual decía lo siguiente :"Mira a los niños, mirá a las personas sin hogar como la mayor inspiración del diseño".



Su mensaje comenzó un debate en redes, y aunque algunos quedaron encantados con su idea otros expresaron que las sandalias resultaron ser ofensivas.

"Desde el punto de vista del diseño, esto se burla de la cultura del consumo excesivo, lo que significa que la gente rica pagará mucho dinero por unas chanclas con una pegatina de la marca, y la gente sin recursos hace las mismas chanclas por necesidad. Y este concepto muestra lo paradójico que es nuestro mundo", "Entiendo que se trata de un concepto y de un desvío hacia un diseño desafiante. Pero, en mi opinión, lo veo como un insulto. Es una conversación interesante entre lo que separa la ironía de ser ofensivo", o "Creo que es un insulto, en varias partes del mundo hay personas que tienen un calzado similar, pero los usan para sobrevivir, no porque se ven bien o 'cool'".