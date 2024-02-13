Revendedores de Costco pelean ahora por flores para el 14 de febrero y redes enfurecen: “Se les van a quedar como las roscas”

Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

Revendedores de Costco no perdonan efeméride y ahora el 14 de febrero se convirtió en el blanco de estos ‘emprendedores’, pues en TikTok se volvió viral un video en el que se les ve abalanzarse por flores, desatando, una vez más, polémica entre los internautas.

Revendedores de Costco pelean por flores y video se hace viral

PUBLICIDAD

Aunque la raíz de la historia de reventa de productos de esta cadena de tiendas de autoservicio debe tener muchos años atrás, desde hace, por lo menos un par, se han viralizado historias de éxito de personas que ‘emprendieron’ un negocio de venta de pasteles, motivando a más personas a seguir el mismo camino causando caos en muchas de las sucursales y polémica en redes sociales.

Y es que, ante la demanda, los clientes se quedaron sin la oportunidad de consumir estos productos directamente en la tienda porque los ‘revendedores’ los mantienen agotados.

Revendedores de Costco pelean ahora por flores para el 14 de febrero y en redes no los perdonan. Imagen TikTok



Razón por la que muchos usuarios de redes sociales debaten entre si se trata de un emprendimiento o de una acción ventajosa por parte de los revendedores.

Luego del escándalo que se armó en pleno Día de Reyes, el 6 de enero en México, por la reventa de roscas y los testimonios de revendedores que confesaron que se habían quedado con casi toda la mercancía, surge una nueva disputa.

En plena víspera de la celebración de San Valentín, corrió como pólvora en TikTok una grabación en la que se ve a un grupo de personas correr, desesperado, hacía la zona donde están las flores.

Algunos de los compradores se acercan con carritos, mientras que otros llevan plataformas para poder transportar una mayor cantidad de artículos.

“Revendedores de flores en Costco”, se lee en la descripción, sin detalles sobre la sucursal en la que fueron grabadas las imágenes que fue musicalizada con el soundtrack de la serie The Walking Dead.

Internautas proponen boicot contra revendedores de Costco

La grabación desató una vez más indignación entre los internautas, quienes descalifican la acción y auguraron que pasará lo mismo que con las roscas de Reyes, proponiendo incluso boicotear a los revendedores instando a los usuarios a no consumir la mercancía.