Quinceañera sufre trágica caída en la pista antes de bailar su vals: ¿culpan a la mesera?

En una noche que debía haber sido un mágico sueño hecho realidad, una quinceañera enfrentó una tragedia inesperada durante su fiesta de XV años.

El evento que prometía ser el punto culminante de meses de espera y planificación, se convirtió en una experiencia inolvidable por razones inimaginables que fueron captadas en un video que rápidamente se convirtió en viral en TikTok.

Joven se cae bruscamente en la pista de baile antes de su vals: video se hace viral

En el video se puede ver a la quinceañera rodeada de seres queridos, avanzando con gracia hacia la pista de baile, lista para realizar su baile junto a sus chambelanes; sin embargo, la felicidad se transformó en horror cuando, al pisar la superficie de la pista, la joven perdió el equilibrio y cayó de cara contra el piso, con tal fuerza que su cuerpo incluso giró sobre sí misma antes de levantarse con una mezcla de dolor y enojo en sus ojos.

Fue la usuaria @vvalery_.mj, una supuesta amiga de la festejada quien se encargó de compartir el trágico momento en la red social, alcanzando la increíble suma de 32 millones de reproducciones y miles de likes de personas intrigadas por lo que había ocurrido, pues en la grabación, Valery expresa que el enojo de la quinceañera era culpa de la mesera.

Y es que, a medida que la velada avanzaba, un segundo incidente desafortunado impactó la celebración, pues una mesera también fue víctima del suelo resbaloso, y en su caída, las copas destinadas para el baile de la quinceañera y sus chambelanes se estrellaron, provocando el enojo de la joven.

En otro de los videos se puede ver a la quinceañera llorando mientras alguien da un discurso en el que no se escucha nada, pero la voz en off del video se pregunta si la chica rompió en llanto debido a las palabras que le estaban dedicando o a la frustación vivida durante su vals luego del duro golpe que se dio y el incidente con las copas.

La viralidad del video compartido por fue abrumadora. En poco tiempo, se acumularon millones de vistas y miles de likes en TikTok. La experiencia de la quinceañera se convirtió en un tema de conversación y los comentarios no se hicieron esperar:

"Y de repente vero estaba en el suelo", "La verdad es que yo también me hubiera enojado en el momento, pero después de relajarme le hubiera dicho que no pasaba nada", "Sin duda alguna será una fiesta de 15 años inolvidable", "Jajaja, la quinceañera girando en el piso y el chambelán que no se aguanta la risa", "Cae toda tiesa y se levanta como si nada", "Se levanta rápido para que nadie lo note", "Es parte de la coreografía, no se rían", "Eso es caer con estilo", se lee en los comentarios.