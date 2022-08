¿Beyoncé está poseída por su 'alter ego' llamado Sasha Fierce? Teoría dice que es un demonio

Una teoría asegura que Beyoncé está poseída por un demonio

Durante años, los internautas han creado teorías sobre algunos famosos como Kylie Jenner , Avril Lavigne, entre otras más; sin embargo quien no se salvó de protagonizar una fue la cantante Beyoncé.

Ella es considerada una de las cantantes más exitosas de los últimos años gracias a su asombroso talento.

No hay duda que Beyoncé impresiona al público cada vez que pisa un escenario para cantar y bailar, incluso parecería que se transforma en alguien más. Y la idea no está tan lejos de la realidad, pues en varias entrevistas ella ha revelado que tiene un 'alter ego' llamado Sasha Fierce, que se apodera de ella en sus shows.

"Por lo general, cuando escucho los acordes, cuando me pongo los tacones de aguja. Como el momento justo antes, cuando estás nerviosa, aparece Sasha Fierce. Y mi postura y la forma en que hablo y todo es diferente. Ella no hace entrevistas, solo actúa. Es como hacer una película. Cuando te pones la peluca y te pones la ropa, caminas diferente", fue lo que comentó durante una entrevista con Oprah en 2008.



La intéreprete de 'Crazy in Love' comentó unos años más tarde que se había logrado deshacer de esta personalidad alternativa porque ya no la necesitaba y había crecido, pero los fans no están muy seguros de eso.



Todo comenzó cuando sus seguidores comenzaron a notar que Beyoncé, en ocasiones, tenía expresiones muy extrañas al momento de canta, lo que levantó las sospechas de que aún se encontraba poseída por Sasha Fierce.

En 2018, se viralizó un video en el que aparece la cantante en un concierto, y de repente su rostro se comienza a transformar de tal manera que, según expresan los fans, parecería que se encuentra bajo el poder de un ser malvado.

Sasha Fierce podría ser la responsable del éxito de Beyoncé

La imagen hizo que los fans comenzaran a preguntarse si Sasha Fierce era inofensiva, y desde entonces, se tiene la popular creencia que el alter ego de la cantante es un demonio.

Te compartimos el momento que se hizo viral en redes sociales, en el que pareciera que la cara de 'Queen B' se transforma por una supuesta posesión paranormal.



La teoría hizo que los internautas comenzaran a preocuparse por la cantante, y de hecho, hasta el día hoy existen personas que piensan fielmente que Beyoncé sí es víctima de sucesos demoniacos cuando se sube a los escenarios.

Internet tiene opiniones divididas sobre la supuesta posesión de Beyocé

"Demonio. No hay duda. Todos lo saben", "Está 100 por ciento poseída y seguro le gusta", "¡Su piel es gris e incluso ha cambiado la forma de su cara!" y "Qué aterrador, no hay duda alguna de que sí tiene un demonio en su interior", son algunas opiniones que se pueden leer en TikTok.



Incluso, algunos internautas han llevado la teoría más lejos, y creen que Sasha Fierce en realidad es el Diablo, a quien supuestamente la cantante habría vendido su alma para alcanzar el éxito mundial que tiene.

"Sasha Fierce no, el Diablo sí", "¿Y si se trata del Diablo? No me sorprendería", "Tengo la teoría de que no es Sasha, es el Diablo" o "Re-turbio, pero lo estaría más si fuera el Diablo que la controla", expresaron los usuarios en TikTok.



De igual manera, la comunidad de fans de la estrella se ha dedicado a desmentir esta teoría, y argumentan que Beyoncé ya no usa su alter ego porque ha cobrado seguridad en sí misma, además creen que la imagen donde se le nota con una supuesta cara demoniaca fue creada con edición.

¿Ya conocías la loca teoría que rodea a Beyoncé y su 'alter ego' Sasha Fierce? Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto.