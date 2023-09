Situaciones que solo entienden quienes tienen gatos: estás lleno de arañazos, pero amas a tu ‘michi’

Tener un gato es muy diferente a tener un perro o cualquier otra mascota. En tu caso, recibes rasguños frecuentemente, si tu ‘bebé’ no quiere, no te hace caso (ni siquiera te mira) y nadie corre a la puerta a recibirte efusivamente cuando regresas de la calle. Pero esto no quiere decir que no haya amor entre tu michi y tú. Quizás no es obvio o tradicional, pero existe.