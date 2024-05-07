Gatita viaja por error cientos de kilómetros en una caja de paquetería: así la encontraron

Video Video de un gatito siendo tratado como humano hace enfurecer a Internet por esta razón

No es un secreto que los gatos adoran dormir o jugar dentro de cajas de cartón, hasta que las destrozan y consiguen una nueva en donde descansar.

Una curiosa historia que involucra un ‘michi’ ha llamado la atención en las redes: una gatita viajó cientos de kilómetros en una caja de Amazon en Estados Unidos, todo por un inusual error.

Gatita viaja cientos de kilómetros tras ser empaquetada por error

La mascota, llamada Galena, se metió dentro de una caja de cartón sin que sus dueños se dieran cuenta, ya que iban a enviar un paquete.

Cuando se dio cuenta de la desaparición de la gatita, en su casa en Utah el pasado 10 de abril, su dueña Carrie Clark comenzó a pegar varios carteles en la calle con la foto de su mascota y algunos datos básicos.

Galena viajó de Utah a Los Ángeles, Estados Unidos, por error en una caja de paquetería Imagen Facebook brandy.hunter.10

Galena, la gatita que se perdió en un paquete, apareció sana y salva

Una semana después, un veterinario de Los Ángeles, a cientos de kilómetros de Utah, contactó a los dueños para decirles que habían encontrado a Galena en una caja junto a varios pares de botas en un almacén de Amazon, quien portaba un chip de identificación en caso de que se perdiera.

"Corrí a decirle a mi esposo que habían encontrado a Galena y nos derrumbamos al darnos cuenta de que debió saltar dentro de una gran caja que enviamos el miércoles pasado", dijo la señora Clark a KSL TV de Salt Lake City.



La caja en cuestión era una opción de paquetería llamada “pruebe antes de comprar”, que contenía unas botas de trabajo con puntas de acero.

En cuanto recibieron la llamada del veterinario, Clark y su esposo partieron de inmediato a Los Ángeles, donde una empleada de Amazon, Brandy Hunter, rescató a Galena, quien estaba hambrienta y sedienta después de pasar seis días en la caja de cartón.

“Podría decir que le pertenecía a alguien por la manera en que se comportaba. La llevé a casa esa noche y al veterinario al otro día, y lo demás es historia”, explicó Hunter.

Galena, la gata que se perdió en un paquete, ya regresó con su familia Imagen Facebook brandy.hunter.10



Hunter compartió en Facebook el inesperado descubrimiento, destacando que nunca había presenciado un incidente similar en su carrera. 48 horas después de haber contactado a sus dueños, por fin llegaron a Los Ángeles y pudieron llevarse a la gata a casa.