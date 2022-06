Fans de Shakira ‘cancelan’ a Pique por su supuesta infidelidad y ya le tienen un nuevo galán

Muchos se estarán preguntando qué pasó con Shakira y Pique para desatar rumores sobre el de una posible infidelidad o hasta una separación.

Bien, pues todo inició con el videocast ‘Mamarazzis’ (2022); ahí las periodistas de espectáculos españolas Laura Fa y Lorena Vázquez revelaron que el futbolista pasaba mucho tiempo de fiestas y en una de ellas supuestamente cometió una infidelidad:

“Lo que me comentan a mí, me dicen que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. Me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.



‘El periódico de Cataluña’ (2022) dio más información al respecto publicando que el número 3 del Barcelona vive separado de la artista y sus hijos; además, se le ha visto de fiesta en discotecas junto a sus compañeros de equipo y acompañados de chicas.

Pique engañó a Shakira, según rumores, e Internet no perdona al futbolista

Aunque ninguno de los dos famosos ha confirmado o desmentido los rumores de separación y mucho menos de infidelidad, varios internautas los están creyendo y han inferido que hay pruebas de ello en los perfiles de Instagram de cada uno.

Por ejemplo, hay quienes creen que sí hay una separación porque en redes sociales ya no publican fotografías juntos como solían hacerlo antes.

La última ‘selfie’ de Pique junto a Shakira fue en julio de 2021; en el caso de ella fue para celebrar San Valentín el 14 de febrero de 2022.



Cabe aclarar que no siempre la constancia en las publicaciones de una pareja es una prueba fidedigna de su estatus amoroso.

Aún así los fans de la cantante han llenado de comentarios cargados de odio el Instagram de Gerard Pique.

Así pasó con esta fotografía donde le publicaron emoticones de payaso, enojados y hasta vomitando.



Incluso en una ‘selfie’ del atleta profesional junto a sus hijos las personas le reprochan por el supuesto engaño a Shakira:

“Ojalá Shakira saque a los chicos de Barcelona lejos de ti. No te mereces ninguno de ellos”, “No sólo traicionaste a tu esposa, sino también a tus hijos. Imagina que algún día los amigos de tus hijos les pregunten por qué su padre no está cerca, la respuesta será "porque es un tramposo y egoísta"”, “Espero que vayan detrás de su madre y no sean idiotas como su padre”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.



Finalmente, hay internautas que interpretaron la letra de ‘Te felicito’ como una indirecta a Gerard Pique, pues la canción que grabó en colaboración con Rauw Alejandro habla de una infidelidad:

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso… No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa te queda bien esе show”, se puede escuchar en las primera estrofas.



Y las reacciones de Twitter no pueden faltar, dado que ambas celebridades son tendencia en la plataforma.



Por supuesto, algunos señalaron la increíble pareja que había sido Shakira usando una reciente publicación de la colombiana en donde se le ve apoyando a su pareja.

¿Henry Cavill y Shakira? Este es el nuevo ‘shippeo’ entre los fans de la colombina

Un ‘shippeo’ es un término muy usado en redes sociales para expresar el deseo por ver juntos a dos personas, o personajes de ficción, juntos en una relación.

Entonces, ya que Gerard Pique dejó de ser del agrado de muchos fans de Shakira hay quienes ya la están emparejando con el actor Henry Cavill.



¿La razón? La colombina comenzó a seguirlo en Instagram recientemente y él es muy fan de ella desde hace años, pues hay que recordar que en 2015, en la premiere de ‘The Man From U.N.C.L.E’ en Nueva York, Cavill vio pasar a una mujer a la que confundió con la cantante.



Algunas otras reacciones de este "nuevo romance" inventado por los internautas:



'Los Simpson' no podían faltar y, una vez más, se emplearon para reaccionar con diversión.



Claramente, ninguno de los famosos ha comentado nada acerca de esto.



Y no es el único, Twitter igual hizo notar que Chris Evans comenzó a seguirla y ya hay competencia por quién es el favorito.

¿Henry Cavill tiene novia?

Eso sí, hay que recordar que Henry Cavill mantiene una relación con Natalie Viscuso, la vicepresidenta de Legendary Entertainment; casa productora responsable de la creación de 'Dune', 'Titanes del Pacífico' y 'Godzilla vs Kong'.

Se sospecha que se conocieron durante el rodaje de 'Enola Holmes', puesto que ella estuvo involucrada en el famoso flim de Netflix. A su vez, él interpretó al hermano de la protagonista, el mismo Sherlock Homes.