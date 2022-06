¿Shakira usó un ‘vestido de la venganza’ tras infidelidad de Piqué? Te contamos la teoría

Piqué le fue infiel a Shakira según los últimos rumores en medios españoles como ‘El periódico de Cataluña’ (2022) o ‘Mamarazzis’ (2022).

En ellos se reportó que la pareja de famosos se encuentra viviendo separados debido a una supuesta infidelidad por parte del futbolista, e incluso, podrían poner punto final a su relación.

Sin embargo, ninguno de los dos ha salido a desmentir o afirmar la información, por esta razón los internautas se dieron a la tarea de buscar pistas en cualquier detalle para conocer el estatus de la pareja y parece ser que la encontraron en la vestimenta que Shakira eligió para Cannes 2022.

¿Cómo nació el 'revenge dress’?

La idea del ‘vestido de la venganza’ surgió en 1994 cuando Lady Di acudió a la gala benéfica de 'Vanity Fair' luciendo un ‘little black dress’.

Éste desafió cualquier protocolo real al que estuvo expuesta durante su matrimonio con el príncipe Carlos (1991-1996).

Se trató de un vestido de cóctel negro ceñido a su figura y de corte asimétrico que dejaba expuesta parte de su pierna y un escote ‘bardot’; además, su diseñadora fue Christina Stambolian.



Aquel ‘look’ impactó favorablemente la opinión de los fashionistas sobre el estilo de Diana Spencer.

Adicionalmente, coincidió con la aceptación pública del príncipe Carlos respecto a su amorío con Camila Parker durante el matrimonio que sostuvo, durante 15 años, con la princesa.

Dados los hechos anteriormente relatados, la prensa apodó a la sensual prenda como ‘el vestido de la venganza’, ya que, como cuentan los internautas, ayudó a lucir en su máximo esplendor la belleza de su portadora como si le indicara a su ex pareja todo lo que había perdido al dejarla.

Internautas creen que el vestido de Shakira, para Cannes 2022, fue un ‘vestido de la venganza’

Por esa razón los fans de Shakira piensan que la colombiana hizo lo mismo con su elección de atuendo para la alfombra roja de ‘Elvis’, la cual tuvo su premiere en Cannes 2022.



Y es que el caso de ambas celebridades coincide con el hecho de aparecer en un evento público luciendo sensuales ‘little black dress’ tras enfrentar los rumores de infidelidad por parte de sus respectivas parejas.

Lo que muchos usuarios de Twitter tomaron como una pista a lo que está pasando con Shakira y Piqué:

En fotos, ‘el vestido de la venganza’ de Shakira en Cannes que comparan con el de Lady Di

Cabe destacar que el vestido que usó la cantante, de 45 años, para el Festival de Cine de Cannes 2022 distaba un poco del diseño de Lady Di, las diferencias residen, sobre todo, en que su escote fue strapless y la falda larga tenía una atrevida abertura de lado.

En Instagram, Shakira se reservó el etiquetar al diseñador en sus publicaciones del evento, pero sí mencionó a Chopard, la joyería que presumió en la alfombra roja.



Es así como algunos internautas suponen que Shakira está iniciando una nueva etapa en su vida y sus relaciones; entonces el vestido negro es una forma simbólica (y muy fashionista) de cerrar ciclos:



Otros creen que el supuesto ‘vestido de la venganza’ es una de las indirectas de Shakira a Piqué, puesto que la letra de ‘Te felicito’, la canción que grabó en colaboración con Rauw Alejandro, habla sobre una infidelidad:

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso… No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa te queda bien esе show”, canta en las primeras estrofas de la canción.