Perrita se pierde un mes y se reúne con su familia tras ardua búsqueda: no perdieron la esperanza

Miles de usuarios de TikTok usan la red social para demostrar lo mucho que quieren a sus perritos al hacer videos divertidos de ellos o presumir lo adorables que pueden ser; no obstante, una pareja en México la utilizó para dar con el paradero de su mascota.





Perrita se pierde y se reúne con su familia un mes después: conoce la historia de Friederica

Laura y Cristobal Álvarez son dos personas mexicanas que se volvieron virales en TikTok tras explicar que su perrita Friederica se había extraviado de su hogar.

De acuerdo a la cuenta @lau_alvarezg, la peludita se perdió en medio del bosque entre San Bartolo, Ameyalco y Santa Rosa Xochiac el pasado 13 de agosto cuando estaba dando un paseo, el cual terminó mal.

Resulta que Friederica y sus dueños fueron perseguidos por perros callejeros y debido a la fuerza que ejerció la perrita, su collar terminó por romperse.

A pesar de que ambos trataron de alcanzar a su mascota, ésta se había alejado demasiado y fue así que decidieron iniciar una extensa búsqueda.



Comenzaron a compartir clips donde explicaron todo lo que hicieron para tratar de localizarla, desde pegar stickers en la calle, colgar lonas con sus datos, hasta repartir una enorme cantidad de flyers entre los transeúntes.

También iniciaron búsquedas a pie en los terrenos donde se extravió y con un altavoz, dieron a conocer a la población local lo que estaban pasando, para saber si alguien la había visto.

Conforme pasaban los días los jóvenes comenzaron a experimentar algunos problemas, como por ejemplo ser blancos de extorsión y recibir información de Friederica falsa, es decir que las personas confundieron a la perrita con otras que eran muy parecidas a ella en tamaño y color.

Los videos con su historia comenzaron a esparcirse y en redes sociales les mandaron mensajes de apoyo para que pronto pudieran reunirse.

"Se que la encontrarán ánimo", "Pronto aparecerá ❤️no dejen de buscarla x favor", "Son admirables, de corazón deseo su regreso", "La van a encontrar , la gente de tanto verla en anuncios la van a reconocer, no desistan nunca", "No se rindan, la encontrarán", "Ella va a volver, los está buscando también, no se rindan", "Por favor tiene que aparecer!! desde Argentina les mando toda la buena energía" o "Interactuando para que se haga viral", resultaron ser algunos de ellos.



Para sorpresa de todos Laura y Cristobal Álvarez confirmaron que Friederica apareció el pasado 11 de septiembre, casi después de un mes.

"29 días después de tu extravío, Friederica, recibimos un mensaje y videos. Un ángel llamado Alex nos devolvió el alma al cuerpo y la fe en la humanidad", fue parte del texto que compartió en redes.



Al grabar el emotivo reencuentro mencionaron que la perrita estaba delgada y en shock, pero lo importante es que ya estaba en su hogar, por lo cual dieron las gracias a todos aquellos que les ayudaron a difundir el extravío por redes o en persona.

El tiktok de la reunión de Friederica con sus dueños conmovió hasta las lágrimas

El clip de su esperada reunión tiene hasta ahora poco más de 200 mil vistas y en la sección de comentarios, las personas revelaron que todo esto, los hizo derramar algunas lágrimas de felicidad.

"Me alegra que ya esté con ustedes", ¿Solo yo estoy llorando?", "Volvió, no los conozco, pero estoy feliz por ustedes", "Hay no, no creí que fuera a llorar por ver esto, pero así fue", "Qué buena noticia, hasta lloré por ustedes", "Ver cómo la abrazaron me apachurró el corazón, se me quiso salir una lágrima", "Ay qué bueno qué la encontraron con amor y cuidados se recuperará feliz vida para todos" y "Pronto se recuperará al 100, quisiéramos ver su evolución" resultaron ser otros".



Los usuarios que siguieron este caso de cerca le pidieron a los dueños de la perrita que cuenten a detalle dónde la habían encontrado en un story time.

