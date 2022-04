Abuelito que sobrevivió al Holocausto es un famoso TikToker: da lecciones de amor y fortaleza

Para muchos la plataforma de TikTok sirve para contar historias que marcaron de una u otra manera su vida.

Por ejemplo, los adultos mayores, quienes brillan en la red social, buscan concientizar sobre los hechos que han vivido a lo largo de los años, desde guerras bélicas, enfermedades y pérdidas familiares.

Esta ocasión hablaremos de un anciano que se ha hecho muy popular por contar lo que pasó durante el holocausto nazi y que busca brindar mensajes de fortaleza a los jóvenes.

Sobreviviente al holocausto es un famoso Tiktoker

Gidon Lev, tiene 87 años y es un sobreviviente del Holocausto, y se ha convertido en toda una estrella en Internet por sus increíbles historias y lecciones.

Hizo su debut en julio del 2021, sus videos han acumulado más de medio millón de me gusta y actualmente tiene más de 362 mil seguidores.

Su fama ha hecho que algunos jóvenes lo llamen, el abuelo de TikTok, por lo que empezó a incluirlo con hashtag en sus publicaciones, junto a sobreviviente del holocausto.

Perdió a su familia y escribió un libro de su historia

Uno de los motivos por los que Gidon Lev abrió su cuenta de TikTok fue para difundir su libro ‘Las verdaderas aventuras de Gidon Lev: Pícaro. Sobreviviente del Holocausto. Optimista’.

En este escrito dio a conocer que fue hijo único nacido en Checoslovaquia en 1935 y a la edad de seis años, él y sus padres fueron encarcelados en el campo de concentración nazi de Térézin.

A los 10 años, Gidon y su mamá fueron liberados; su padre fue asesinado en Auschwitz.

Tiempo después, se mudó con su madre a Estados Unidos y luego a Canadá, siendo mayor de edad optó por irse solo a Israel en 1959. Se casó dos veces y tiene 6 hijos, 15 nietos y 2 bisnietos.

Gidon se casó con la editora de su libro

El adulto mayor comenzó a escribir su escrito luego de que su segunda esposa falleciera.

La razón por la que quiso contar su vida fue porque la gente, cada que él contaba sus experiencias, le decían que debía plasmarlo en papel.

En 2017, le recomendaron a la editora Julie Gray para que le ayudara con su libro, tiempo después la relación escritor-editora se convirtió en algo más y con 30 años de diferencia, se hicieron pareja sentimental.

“El Holocausto no ha definido la vida de Gidon, él no lo ha permitido, pero se sintió responsable de transmitir sus experiencias a manos de los nazis. Aun así, no quería que esa terrible experiencia fuera el punto central de la historia de su vida. Para mí, esto a veces era complicado de navegar”, contó Julie Gray a ‘The Jerusalen Post’.



Fue Julie, quien le sugirió que utilizará TikTok para que difundiera su escrito, y comenzaron a crear estrategias.

“Pensé: ¿Y si pudiera subvertir totalmente las expectativas, poner a un viejo en una nueva plataforma? Pensé en TikTok como una vía para los niños que no van a ir a los museos del Holocausto o a un curso de historia. También me pareció una buena manera de llegar a los más jóvenes que no son israelíes o judíos”, dijo en la red social.

El mensaje que Gidon Lev quiere dar es que la vida hay que disfrutarla

En la actualidad, Gidon se muestra muy feliz con su experiencia en Tik-Tok, y quiere que las personas que lo siguen y saben de su vida, disfruten cada día que

el mundo les regala.

Su filosofía es aprovechar todos los días al máximo, pues ha pasado por mucho en la vida, desde perder a su familia a imaginar que no podría volver a ver el sol.

“Siempre digo: ‘No tienes la vida que eliges. Tienes la vida que te toca, y luego tienes que lidiar con ella’. La vida es importante. Y sólo podemos vivirla una vez”. Lo que hagamos con ella depende de nosotros y de las decisiones que tomemos, y me gustaría que la gente supiera que incluso cuando está desilusionada o lo pasa mal, hay soluciones. Podemos ver el lado bueno de lo malo de nuestras circunstancias. Todo depende de nosotros”, cuenta en redes sociales.