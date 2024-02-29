Perrita esperó 3 años para ser adoptada y la devuelven al refugio al día siguiente; su historia conmueve a internautas
Sora es una perrita de 4 años que está buscando una familia que tenga paciencia para dedicarle tiempo a su entrenamiento, ya que es muy enérgica y también convive con niños mayores de 5 años.
El abandono animal es un problema que existe en todo el mundo. Mientras miles de perritos están en las calles, otros tienen la fortuna de esperar una nueva familia en un refugio junto a un equipo de personas encargadas de brindarles la mejor atención posible mientras esperan ser adoptados, aunque en ocasiones no resulta como querían, como le ocurrió a esta perrita.
Perrita esperó 300 días para ser adoptada de un refugio; la regresan al día siguiente
Sora es una mezcla de golden retriever y pitbull que lleva casi 3 años en el refugio Valley Animal Shelter en California, Estados Unidos, esperando a una familia que la quiera mucho. Cuando ya tenían todo listo, un día después de partir, la adopción fue cancelada y la perrita regresó al mismo sitio.
El refugio compartió la historia de la perrita en sus redes sociales el pasado 15 de febrero, mostrando a Sora nuevamente dentro de jaula con una mirada triste y cansada, lo cual le rompió el corazón a los internautas.
En el clip, Sora aparece junto a Eros, otro perrito que también regresaron a los pocos días de ser adoptado.
“Sus colitas se movían con esperanza cuando fueron recibidos en su nuevo hogar”, señalaron.
Un portavoz del refugio compartió a Daily Mail que Sora es una perrita que se adapta fácilmente a cualquier hogar con un estilo de vida activo, por lo que es ideal para las personas que les gusta salir a correr o andar en bicicleta. Además, el personal ha hecho todo lo posible para brindarle el acondicionamiento físico que necesita, pero no es suficiente, por lo que ha desarrollado conductas ansiosas.
'Según nuestra entrenadora de perros certificada, Mariah Prudhume, si pudiera llevarla a un hogar amoroso, su salud mental mejoraría dramáticamente. Con amor y paciencia, ella no sería la perra reactiva que es hoy y finalmente se convertiría en el lomito feliz que debe ser", señala.
¿Cómo puedes adoptar a Sora o a otro de los animales de Valley Animal Center?
El refugio Valley Animal Center cuenta con redes sociales y un sitio oficial, en el que puedes encontrar más información sobre cada animal que tienen en adopción.
Sora tiene sus vacunas al día y está esterilizada, tiene 4 años y tiene mucha energía, por ello necesita de una familia que le guste jugar y que la saquen a caminar, además de que convive con niños mayores de 5 años.
“Nos entregaron a Sora en julio de 2021 después de que su dueño se dio cuenta de que necesitaba más atención y entrenamiento de los que podían brindarle, ya que también tenían otro perro”, dice el sitio.
Aunque Sora se lleva muy bien con otros perros del refugio, recomiendan que la adopten en un hogar donde no tengan otro perro, además de que tengan la paciencia necesaria para su entrenamiento y adaptación, ya que no desean que la regresen de nuevo.
Si te interesa adoptar a Sora, o alguna otra mascota puedes, mandar tu solicitud a www.valleyanimal.org, donde también contrarás más información del resto de los animales que están en busca de su ‘hogar para siempre’.
