Conoce al ‘perro más valioso del mundo’: Rope Daddy tiene una dieta de 346 dólares al mes

Video Este adorable perro ganó un premio por su actuación y ahora asistirá a los Premios Oscar

En redes sociales, un perro de la raza bulldog francés ha llamado la atención tras revelarse que su dueño gasta mucho dinero en su alimentación. Conoce la historia de Rope Daddy.

Rope Daddy, un perro de criadero, se ha hecho viral por su costosa alimentación Imagen Instagram @leanbullz_julian

Rope Daddy, ‘el perro más valioso del mundo’, tiene una dieta muy estricta

PUBLICIDAD

La alimentación de un perro es importante, por ello es que hay una gran variedad en las tiendas departamentales y locales especializados, pero los dueños de los criaderos tienen una dieta más estricta para sus lomitos, como ocurre con Rope Daddy.

Rope Daddy es un bulldog francés que se volvió viral este mes después de que diera a conocer que su dueño, un criador de perros, gasta cientos de dólares únicamente en su alimentación.

De acuerdo con la información del sitio ‘The Sun’, el perro tiene un hermoso pelaje color crema, ojos brillantes y mejillas enormes, además de tener la cabeza cuadrada y un cuerpo robusto, que corresponden a los estándares de belleza de su raza.

Julian Montoya es el dueño del perro, a quien no teme presumir en redes sociales y lo ha apodado ‘el bulldog francés perfecto’, en el que gasta alrededor de 3 mil 300 libras (4 mil 165 dólares) al año únicamente en su alimentación.

¿Qué come Rope Daddy, considerado ‘el perro más valioso del mundo’?

Como cualquier otro perro, Rope Daddy se alimenta de carne y verduras crudas, especialmente zanahorias, pero también incluye un plato diario de yoghurt griego.

Pero eso no es todo. Para mantener ese pelaje suave y brillante, además de sus uñas y dientes en perfecto estado, el perro también consume vitaminas y suplementos.

A pesar de que pertenece a la familia de los bulldogs franceses, la raza de Big Rope es algo diferente, ya que son pequeños, pero con una constitución musculosa diferente y la cabeza cuadrada, además de tener las orejas erguidas. En cuanto a su comportamiento, el perro es ideal para los niños y familias que ya tienen otros lomitos.

سعره 120 ألف دولار،تعرف على أغلى كلب بولدوج فرنسى فى العالم



يقول مربى الكلب الكولومبى جوليان مونتوياإنه ينفق حوالى 350 دولارا شهريا على النظام الغذائى الذى يتبعه Rope Daddy،والذى يشمل اللحوم النيئة والجزر واللبن الزبادى اليونانى،بالإضافة إلى الفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى pic.twitter.com/DLJfPC7vzT — برق | #Barg (@Barg80) February 28, 2024

"Su personalidad juguetona, afectuosa y leal los convierte en compañeros ideales para personas de todas las edades, desde los niños hasta las personas mayores. Big Rope se está convirtiendo en el animal de compañía más buscado en la actualidad. Además, su pequeño tamaño los hace más adaptables a los entornos urbanos", expresó Julián.



Como cualquier perro que forma parte de la ‘cría selectiva’, esta raza suele tener varios problemas de salud como infecciones de la piel, complicaciones en la vías respiratorias y displasia de cadera.