¿Olvidas tus sueños en cuanto despiertas? Científicos explican por qué sucede esto y la razón es increíble

Video ¿Qué interpretación le podemos dar a los sueños? Un experto en metafísica explica

¿Te ha pasado que durante la noche sueñas muchas cosas y cuando despiertas olvidas todos esos sueños? Muchas personas no se explican por qué sucede este fenómeno y además, quisieran recordar ciertos acontecimientos que suceden mientras estamos en nuestra etapa inconsciente.

A pesar de que los científicos y psicólogos no han descifrado la verdadera función de los sueños (que se cree que tiene que ver con la memoria y una especie de liberación del cerebro para no sobrecargarse), la ciencia ha buscado explicar por qué se da esta especie de amnesia cada mañana.

PUBLICIDAD

¿Por qué olvidamos nuestros sueños?

La gente en general olvida la mayor parte de los sueños que tiene durante la noche (aunque es posible "entrenarse" para recordar un poco más de ellos) y la razón es que cuando los sueños son particularmente vívidos, disminuyen los niveles de serotonina y noradrenalina, lo que puede afectar nuestra capacidad para recordarlos.

Otra de las razones, que surgió a través de una nueva investigación en ratones, indica que la etapa de sueño REM, contiene también un período de 'olvido activo' (pues las áreas del cerebro que transfieren recuerdos al almacenamiento a largo plazo están desactivadas), lo cual podría ocurrir para evitar la sobrecarga de información en el cerebro.

Las áreas de memoria a corto plazo están activas durante el sueño REM, pero sólo conservan los recuerdos durante unos 30 segundos, pues el cerebro no considera importantes estos detalles para recordarlos, ya que la función principal del sueño es descansar.

El estudio, liderado por Thomas Kilduff (Director del Centro de Neurociencia del Instituto de Investigación SRI International en Menlo Park, Estados Unidos), en colaboración con Akihiro Yamanaka (Universidad de Nagoya, Japón), publicado por la revista 'Science' indica también que las neuronas responsables de este olvido son las mismas que ayudan a controlar el apetito.

Otros estudios psicológicos, incluyendo algunos como los de la BBC, señalan que además podríamos estar reprimiendo nuestras emociones o sentimientos o tener una mala calidad de sueño en la que no llegamos a la etapa REM.

¿Por qué a veces sí recordamos los sueños?

El cerebro tiene la función de clasificar los recuerdos a corto y largo plazo, por lo que la información importante o esencial la coloca en la memoria de largo plazo. Si recuerdas tus sueños, quiere decir que tu cerebro lo clasificó como relevante por alguna razón.

PUBLICIDAD

¿Cómo funcionan los sueños?

Al dormir, nuestros cerebros pasan por cuatro etapas, de las cuales, los sueños ocurren principalmente durante el suelo de movimientos oculares rápidos (REM), en la cual la actividad cerebral es similar a la del cerebro despierto, con algunas marcadas diferencias.

En la etapa REM nuestros sueños aparecen y luego desaparecen.

¿Cómo recordar los sueños?

Algunos influencers en TikTok han posteado algunas técnicas para lograrlo, como poner tu alarma unos minutos antes de lo que habitualmente te despiertas para que los sueños no alcancen a ser borrados completamente tras la etapa REM.

Por otro lado, el experto en tecnología Juan Guevara Torres anunció en entrevista en Univision, en abril el 2023, una nueva aplicación llamada 'Shadow' que permite 'grabar' los sueños, catalogarlos y definir patrones, grabar, escribir o contestar preguntas; usar alarmas progresivas ("Te va despertando poco a poco"); explorar los sueños de personas en otros países; y se comparte de manera anónima.

A pesar de todo esto, no hay por el momento testimonios o pruebas científicas relevantes que respalden ninguno de estos métodos.