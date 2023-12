Sueños lúcidos, qué son y cómo experimentarlos: tiktoker comparte un tutorial y resultados causan terror

Los sueños son parte del ciclo del descanso y si bien se pensaría que es imposible tener control de ellos resulta que un tiktoker asegura cómo se pueden experimentar los sueños lúcidos.

Si alguna vez te preguntaste qué son exactamente, se tratan de aquellos sueños en los que las personas son conscientes de lo que están viendo o viviendo es un sueño, en otras palabras, es la capacidad de ser consciente de que se está dormido y soñando en ese momento.

No es muy común que las personas experimenten estos sueños con frecuencia, pero al parecer el usuario de TikTok, @elfragmentado, explicó cómo hacerlo sin importar que se tenga experiencia en el tema o no en un video corto.

"Si nunca has tenido un sueño lúcido, a un lado de donde duermes debes tener lápiz y papel. Cuando tengas un sueño apunta todo lo que recuerdes del sueño, todos los detalles. Si andas todo el día en la calle haz el esfuerzo de intentar recordar lo que soñaste, si no puedes abre el cuaderno y lee lo que escribiste vas a sentir raro, como un calambrito en la cabeza y por arte de magia recordarás un poquito".



El creador de contenido enfatizó que el ejercicio se debe hacer todos los días que las personas tengan sueños y a la par, también se debe pintar una línea o un punto en una parte del cuerpo que los interesados se vean mucho, como la palma de la mano y preguntarse "¿Estoy soñando?" cuando la mirada lleve al dibujo.



El joven aseguró que en alrededor de 4 o 5 días quienes hagan este tutorial podrán experimentar sueños lúcidos, pero apuntó que si las personas que toman alcohol o fuman tabaco podrían tardar un poco más.

Internautas aseguraron que los sueños lúcidos pueden transformase en pesadillas después de dominar el tutorial

El clip obtuvo más de 9 millones de views y en los más de 12 mil comentarios las personas expresaron que el proceso sí funciona, pero puede tener consecuencias "extrañas" como que los sueños lúcidos se vuelvan pesadillas incontrolables.

"Yo tengo sueños lúcidos pero más que sueños son pesadillas", "Logré tener sueños lucidos por un tiempo y la mayoría de los sueños se convertían en pesadillas", "Lo que me da miedo es quedar atrapado en un sueño", "Hacer lo del punto me funcionó", "Si funciona pero tengan en cuenta que es bajo su propio riesgo, a mi me pasó que fueron pesadilla tras pesadilla; a tal punto que dejé de hacerlo", "Sí funciona pero a me función a partir de 8 días jaja fue de la nada estaba caminando en mi sueño y de la nada recobre consciencia", o "Cuando me doy cuenta que es un sueño lúcido tengo el control como por 15 segundos y de ahí empieza a ponerse turbio y comienzo a tener parálisis", son algunos de ellos.



En un segundo video @elfragmentado mencionó que muchas personas le mandaron mensaje confirmando que en efecto, el tutorial los ayudó a conseguir el objetivo, pero que a su vez comenzaron a sufrir parálisis del sueño, la cual es una afección en la cual las personas no pueden moverse ni hablar al despertar o quedarse dormidos y explicó cómo lidiar con ello.

"A mi también me pasaba eso y creo que hasta la fecha no hay mucha información de por qué pasa, pero lo que sí les puedo recomendar es que no se asusten, vean lo que vean no se asusten, tranquilos, pónganse flojitos, relajense y así se les va a pasar más rápido".



