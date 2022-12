Dibuja las criaturas que ven las personas durante una parálisis del sueño y aterra a Internet

Extraños aspectos de la naturaleza como las ovejas que caminan en círculos por días o el árbol moviéndose exóticamente no son los únicos detonadores de teorías conspirativas.

La tiktoker Martha Rázuri (@mar_paranormal), de Ecuador, publicó un videoclip con una serie de dibujos hechos por un artista, el cual se basó en las descripciones de criaturas que supuestamente ven personas que sufren parálisis del sueño.

En dibujo, así se ven algunos monstruos que aterrorizan la parálisis del sueño

La parálisis del sueño es una afección real que se caracteriza por no poder moverse ni hablar cuando apenas se está conciliando el sueño o al despertar. Ocurre porque una persona se despierta súbitamente de la etapa del movimiento ocular rápido, pues el cerebro ya está despierto, pero el cuerpo sigue relajado y no puede moverse, causando así la sensación de estar paralizado.

Generalmente, este tipo de episodios duran unos cuantos segundos o minutos, incluso cuando se toca a la persona se pueden acabar. Solo que en raras ocasiones el afectado puede tener sensaciones similares a sueños o alucinaciones, lo que aumenta el temor al respecto.

Sobre este último punto, la tiktoker Martha Rázuri dio a conocer los dibujos de un artista anglosajón, el cual los pudo recrear gracias a las descripciones que supuestamente vieron las personas con parálisis del sueño.

Entre los más populares está un monstruo de tres cabezas y varios brazos que llora lágrimas negras sin hacer ruido; igualmente han visto un espectro altísimo que al no caber en las habitaciones se coloca en las esquinas con el cuello torcido. También hay un aspecto oscuro que aparece colgando del techo y por la mitad de la cintura para abajo (al que no se le puede ver el rostro).

Otro ser es prácticamente una sombra de dos metros que aparece cerca de una entrada irradiando una energía muy negativa. Aunque el más escalofriante es un ente que se posa en cuclillas sobre una persona y ríe como una bruja.



Si bien, la parálisis del sueño no tiene una causa exacta, algunos expertos en salud creen que se debe a no dormir suficiente, no tener un horario regular para dormir, estrés mental y hasta dormir boca arriba. Claro que también existen fanáticos de las teorías conspirativas y los entes paranormales que le ven una explicación en lo sobrenatural.

“Yo pienso que en la parálisis del sueño activamos nuestro sexto sentido y vemos cosas que no vemos cuando estamos despiertos, pero siempre están ahí”, “Yo no abro los ojos como instinto de supervivencia”, “Antes veía una sombra alta y también un niño. Ahora, cada vez que me pasa, nunca abro los ojos e ignoro la parálisis para intentar seguir durmiendo”, “Vi a el del sombrero frente a mi cama, al lado de mi puerta, cuando me dormí sin querer deje abierto” o “Yo he visto el de dos metros con sombrero y siempre en la puerta. Es muy oscuro y sale un calor de su boca”.



