Como la mamá que esperó a que sus hijos durmieran para comer algo rico, una joven española con insomnio espero a la noche para grabarse y descubrir qué tanto dice cuando duerme, aunque se llevó una gran sorpresa.

Aunque no lo parezca, muchas cosas pasan cuando estamos dormidos, desde bromas que juegan nuestros amigos si nos quedamos dormidos en un lugar, hasta casos sorprendentes de sonámbulos.

Joven sonámbula se graba todas las noches: impacta a TikTok con sus conversaciones dormida

La joven española Marina Borras sabe que es sonámbula, por lo que uso la app de grabación en su iPhone para documentar su sueño todas las noches durante un año y cuando escuchó sus conversaciones quedó sorprendida.

En su primer video en TikTok con sus mejores momentos sonámbula, se puede escuchar a Marina decir frases al azar, sin mucho sentido y sin contexto; sin embargo, los usuarios las encontraron muy divertidas y volvieron el clip viral.

“Nada, que necesito pedirte un favor. Si me oyes procedo a pedírtelo”, “Yo quiero agradecerte, thank you”, “Te voy a matar yo a ti”, Cállate, ¿quién?”, “mucho te has perdido de la temporada 2. Vuelve a empezarla”, “El fantasma: chica no me asustes”, dice dormida.

Entre las cosas que dice en sus sueños suelen encontrarse fragmentos de canciones de Bad Bunny y hasta en una plática le explica con algo de desesperación a su mamá que el cantante es de Puerto Rico.

“Dios estás viviendo otra vida mientras duermes, qué pasada”, “Haz podcast de esto, lo necesito”, “Vaya versatilidad de conversaciones”, comentaron algunos usuarios.

Como a la gente le encantaron sus audios sonámbula, Marina compartió más de sus pláticas al estar dormida y ya ha hecho toda una serie de videos sobre sus aventuras de noche.

“No, no, es que no he acabado he salido un momento a que me dieran papel de baño pero no tenían, pero déjame acabar que me cago encima”.



Tras el éxito de sus pláticas en sueños, a la joven le regalaron una cámara de visión nocturna y ahora no solo son sus pláticas y ocurrencias las que divierten a los usuarios, también sus movimientos de noche.

Sus videos con sus graciosas pláticas de noche cuando está dormida se volvieron tan virales que la joven periodista fue entrevistada por ‘Zapeando’ el 13 de abril de 2023 y reveló que despierta no es tan original ni chistosa.

Esto incluso ha hecho que en los comentarios de sus videos haya quienes le propongan ponerle un nombre a su personalidad dormida para poder referirse a esta graciosa versión de Marina.

En la entrevista la joven española reveló que cada noche es una aventura a su lado, pues no solo habla y canta dormida, también su sonambulismo incluye el pararse a buscar algo que comer.

También comentó que en el tema de pareja su situación es un poco complicada, porque esta consciente de que no es la mejor compañera de cama al moverse, hablar y gritar.

Por último, en uno de sus videos confesó que su sonambulismo también afecta su recuperación cada noche, porque una parte del cerebro que debería estar relajada se encuentra despierta y en verdad ella no descansa del todo bien.

