Niño despierta del coma y su reacción al volver a ver a su mamá hizo llorar a Internet

Las historias de superación y esperanza encuentran su camino a través de las redes sociales, alcanzando a todo el mundo e inspirando a quienes las siguen.

Este es el caso de Tayane Gandra, una madre que ha compartido la lucha de su hijo Tonny, quien estuvo en estado de coma durante 16 largos días; sin embargo, la noticia que todos esperaban llegó de la manera más inesperada.

Niño despierta del coma y se reune con su mamá: el video se hace viral

El momento tan anhelado ocurrió cuando Tayane no estaba presente y fue su pareja quien le dio la noticia por teléfono, lo que la llevó a abandonar todo y correr hacia el hospital para reunirse con su pequeño.

Con mucha emoción, Tayane expresó su alegría y gratitud en las redes sociales: "He pasado 16 días sin dejarte, y en el único día que mamá se va a dormir a casa, ¡decides despertar de tu sueño reparador! Recibí la videollamada de papi contigo llamándome, exigiendo que me vaya corriendo, oh hijo mío, ¡como mamá volé hasta aquí para llegar pronto y abrazarte! Eres nuestro milagro más hermoso, gracias por ser tan nuestro, te amamos hasta el infinito y más allá",

El video de este emotivo momento se ha vuelto viral en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde ha acumulado más de 83 millones de visualizaciones. En Instagram, también ha cautivado a casi 10 millones de personasl a, y es que el amor incondicional entre madre e hijo, sumado al milagroso despertar de Tonny, ha conmovido a usuarios de todo el mundo, quienes han inundado los comentarios con muestras de cariño, alegría y emoción.

Es importante destacar que Tonny sufre de una rara enfermedad llamada epidermólisis ampollosa distrófica, la cual provoca la formación de ampollas y lesiones abiertas en la piel debido a la deficiencia de colágeno tipo VII, y esta condición ha sido un desafío constante para la familia, pero la determinación y el amor inquebrantable de Tayane han sido una fuente de inspiración para muchos.