Hombre de 106 años consigue nuevamente el récord Guinness por saltar en paracaídas

En compañía del gobernador de Texas, Alfred ‘Al’ Blaschke rompió nuevamente el récord al ser la persona más longeva en saltar en paracaídas. Aunque la hazaña ocurrió en noviembre de 2023, fue hasta mayo de este año que el sitio de Récord Guinness reconoció a este valiente hombre.

Por:
Liliana Carmona.
Video Abuelita de 81 años se vuelve una ‘crack’ de los videojuegos para superar la muerte de su esposo

Un hombre de 106 años desafió las expectativas y se convirtió en la persona de mayor edad en realizar un salto en paracaídas, cuya historia se ha hecho viral.

Hombre de 106 años rompe un récord mundial al saltar en paracaídas

Alfred ‘Al’ Blaschke, originario de Texas, Estados Unidos, anteriormente había roto dicho récord en 2020, cuando tenía 103 años, lanzándose desde una altura de 14 mil pies (4 mil 267 metros) para celebrar la graduación universitaria de sus nietos gemelos.

“Ese era mi sueño ( Nunca pensé que estaría aquí tanto tiempo”, dijo Al en ese momento, según reporta el sitio Guinness World Records.


Aunque ya había conseguido dicho logro hace años, Al decidió lanzarse nuevamente tras enterarse de Rut Linnéa Ingegärd Larsson, quien le quitó dicho récord en 2022 tras lanzarse a sus 103 años y 259 días.

Alfred rompió nuevamente su récord al ser la persona de más edad en saltar en paracaídas
Alfred rompió nuevamente su récord al ser la persona de más edad en saltar en paracaídas
Imagen Sitio Récord Guinness

Hombre de 106 años rompe su propio récord junto al gobernador de Texas

Greg Abbott, el gobernador de Texas, conoció a Al la primera vez que batió el récord mundial, prometiendo que harían un salto juntos, y así lo cumplió.

Debido al mal tiempo y problemas de agenda, el salto se pospuso en 4 ocasiones, pero fue la mañana del 27 de noviembre de 2023 que Al y el gobernador Abbott se prepararon para abordar una avión que los llevó a una altitud de 9 mil pies.


Como todo el proceso se hizo junto a expertos, cada uno de ellos se unió a sus instructores expertos y se lanzaron del avión en caída libre. El salto fue todo un éxito y tras recuperar el aliento, Al estrechó la mano del gobernador y lo felicitó por su primer salto en paracaídas.

“Si crees que no puedes, simplemente te estás subestimando. Todo el mundo es más capaz de lo que cree. Sólo necesitan tomar la decisión de intentarlo”, dijo Al a la prensa que se encontraba presente.


Aunque el salto ocurrió hace varios meses, fue el pasado 9 de mayo que el portal de Récords Guinness hizo oficial que Al tenía nuevamente el récord al lanzarse del paracaídas a los 106 años y 327 días.

¿Quién es Alfred ‘Al’ Blaschke, el hombre más longevo en lanzarse de un paracaídas?

De acuerdo con la información de ‘The Guardian’, Alfred ‘Al’ Blaschke, que cumplió 107 años en enero pasado, nació en una familia de agricultores en Janesville, Wisconsin. Se mudó a Milwaukee con sus familiares cuando tenía siete años y, cuando Estados Unidos cayó en las garras de la Gran Depresión, Blaschke ayudó a mantener a su familia vendiendo periódicos durante la escuela secundaria.

Blaschke completó la escuela de oficios y se dedicó por 40 años a la industria de herramientas y troqueles en South Bend, Indiana, construyendo piezas de aviones durante la Segunda Guerra Mundial antes de jubilarse en 1982.

@coryatrandom

Alfred "Al" Blaschke from Texas has once again claimed his spot in the Guinness World Records by skydiving at the age of 106 years and 327 days. Blaschke first set the record for the oldest person to tandem skydive at 103 in 2020, only to be surpassed by Rut Linnéa Ingegärd Larsson of Sweden. Determined, Blaschke reclaimed his title with his latest skydive, joined by Texas Governor Greg Abbott, who experienced his first jump. Reflecting on his achievement, Blaschke shared with Guinness World Records, "If you think you can't, you're just underestimating yourself. Everyone is more capable than they think. They just need to make the decision to try." #SkydivingRecord #AlBlaschke #OldestSkydiver #GuinnessWorldRecord #TexasSkydiving #AdventureAt106 #Inspiration #ChallengeYourself

♬ original sound - Cory@Random


Junto a su esposa Eleanor, se mudaron a Texas en 2004 y la idea del paracaidismo surgió para conmemorar eventos importantes de su vida, como el cumpleaños de sus nietos o batir un récord mundial.

